В Тюменской области начался сезон зимней рыбалки 2024/2025. Что нужно знать?

Posted 11 ноября, 01:00
Published 11 ноября, 01:00
Modified 11 ноября, 01:00
Updated 11 ноября, 01:00
Пока одни рыболовы на юге страны еще могут позволить себе ловить окуней, щук и судаков на открытой воде, в других регионах уже завершился сезон. Но ожидание зимней рыбалки успокаивает любителей этого занятия. Одновременно с тем, как лед на водоемах продолжает промерзать, рыболовы начинают готовится к выходу на лед.
Сегодня мы подробно рассмотрим вопросы, которые часто возникают в ходе подготовки к зимней рыбной ловле. При подготовке к зимней рыбалке важно учесть все детали. Рассмотрим, что необходимо взять с собой новичкам, которые впервые отправляются на лед.
Зимний костюм для рыбалки является едва ли не самым главным вопросом подготовки. Неправильный выбор может привести к заболеваниям или даже обморожению. Основные критерии для зимней одежды — это легкость, воздухопроницаемость и высокая теплоизоляция. Давайте рассмотрим простой комплект одежды, который не включает комбинезон.
Куртка. Должна быть достаточно длинной, чтобы надежно закрывать спину, когда вы сидите у лунки. Также важно, чтобы она имела капюшон, который защитит шею от холодного ветра.
Штаны. Лучше всего, если они будут в виде комбинезона с лямками. Это поможет избежать переохлаждения почек во время частого наклона и сидения.
Головной убор. Он должен быть легким и теплым, обеспечивая хорошую защиту для ушей и части шеи. Отличным выбором станет ушанка.
Сапоги. Этот элемент зимней рыболовной экипировки вызывает множество споров относительно того, какими они должны быть и из каких материалов лучше всего изготавливать. Тем не менее, ключевые требования к ним остаются неизменными: они должны быть водонепроницаемыми, легкими и иметь теплый чулок.
После того как мы определились с одеждой, настало время обсудить ключевое оборудование, которое следует взять с собой на зимнюю рыбалку.
Пешня. Начинающие рыбаки могут задаться вопросом: что это за инструмент? Пешня представляет собой ударный инструмент, обычно с деревянной ручкой и стальным заостренным концом. С её помощью рыбак проверяет толщину льда.
Бур — ключевой инструмент для рыбалки, поскольку без него невозможно сделать лунку для заброса снасти.
Рыболовный ящик — это идеальное место для хранения различных рыболовных принадлежностей, термоса и множества мелочей. Если ваша рыбалка не требует постоянных перемещений и вы планируете долгое время провести на одной лунке, этот ящик также может служить комфортным сиденьем.
Черпак — это практичный инструмент, с которым вы легко сможете убрать ледяную кашу из лунки.
Багорик — незаменимый инструмент для извлечения пойманной рыбы из лунки. Он особенно полезен, когда вы поймали трофейный экземпляр. Пока вы увеличиваете диаметр лунки, рыба, зацепленная багориком под жабры, надежно удерживается и не соскочит.
Что необходимо взять с собой на рыбалку, в первую очередь зависит от того, какие удочки и оборудование вы планируете использовать. Тем не менее, существует универсальный список необходимого снаряжения, который всегда будет полезен и не затруднит ваш рыболовный ящик.
Профессиональные рыболовы советуют заранее подготовить несколько вариантов снастей у себя дома, чтобы в мороз или под сильным ветром не тратить время на их сборку на льду.
Какую палатку для зимней рыбалки купить? На что стоит обратить внимание при выборе палатки? Эти вопросы неизменно возникает у каждого рыбака перед покупкой. В настоящее время существует огромное разнообразие палаток самых разных конструкций и ценовых категорий. При этом первый шаг в выборе — учитывать условия, в которых вы планируете рыбачить. Порой самая дорогая палатка может оказаться вовсе не самой подходящей для конкретных условий.
Какие же палатки существуют? Наиболее элементарным вариантом можно считать крупные полиэтиленовые пакеты. У них есть свои преимущества, такие как легкость и быстрота при использовании. По сути, такая палатка крепится лишь на вас, что позволяет оперативно перемещаться.
Неплохо помогает в неблагоприятных погодных условиях, таких как сильный ветер или мороз. Однако имеются и недостатки: ее сложно удерживать, и при неаккуратном обращении она может улететь. Такая палатка хорошо подходит для постоянного перемещения по водоему. Если же планируется ловля в одном месте на продолжительное время, стоит рассмотреть более надежные варианты.
Это палатка, которая быстро устанавливается, однако у многих начинающих рыбаков возникают трудности при ее разборке. В собранном состоянии она представляет собой диск диаметром примерно полметра. Ее вес колеблется в пределах 3-5 кг, в зависимости от размера.
Каркас изготовлен из металлической пружины. Следовательно, чем больше палатка, тем меньше устойчивость она будет демонстрировать при сильном ветре. Это общая проблема для всех палаток, но в данной конструкции это особенно заметно. Большинство таких палаток производится в Китае, и их качество обычно ниже среднего.
Она представляет собой дуговую модель. По большинству мнений экспертов, это наилучшее сочетание цены и комфорта. Хотя процесс сборки занимает больше времени по сравнению с другими палатками, сам процесс не вызывает трудностей. В целом, это стандартная летняя палатка с одним слоем. Из недостатков можно отметить, что каркас не отличается высокой прочностью.
По типу развертывания данная палатка представляет собой зонт с правильной шестигранной формой стенок, наклоненных к земле под углом 45 градусов. Установка такой конструкции занимает всего несколько минут. Эти модели обладают легким весом, отличной устойчивостью к сильным порывам ветра и быстрым прогревом. Однако стоит учесть, что внутреннее пространство достаточно ограничено из-за особенностей конструкции. Даже для одного рыбака места не так много, а вдвоем ловить в самой вместительной палатке будет крайне неудобно.
В настоящее время эта палатка занимает одно из первых мест по популярности. Она отличается достаточной надежностью и легкостью в сборке и разборке. Благодаря квадратной форме, использование палатки становится более комфортным по сравнению с другими моделями аналогичного размера. Доступна в разных версиях, включая утепленный вариант. Идеально подходит для серьезной рыбалки в сложных условиях, часто комплектуется специальными печами.
В такой палатке, при грамотной подготовке, можно без особых проблем провести несколько дней даже при низких температурах. Однако у нее есть и недостатки: палатка тяжелая, вес начинается от 8 кг. Переносить ее на себе не очень удобно, поэтому чаще всего для транспортировки используется техника. Перемещение палатки с одного места на другое после установки также может быть затруднительным и требует времени. Кроме того, это одни из самых дорогих моделей на рынке.
Все палатки, кроме пакета, требуют обязательной фиксации на льду, и не всегда для этого подходят ввертыши, которые идут в комплекте. Обычно они напоминают большие саморезы. Вернее, их можно использовать как дополнительные, а вот основные должны быть очень надежными, и лучше их докупить отдельно. Правильная фиксация палатки очень важна, так как при сильном ветре ее попросту может сорвать с крепления и унести — парусность у них большая.
Минимальная высота палатки должна составлять не менее 1.5 метров. В таком пространстве спать будет довольно сложно. Поэтому, если вы планируете ночевку и уделите время сну, лучше выбрать палатку высотой от 1.8 метров, а лучше — выше. Если вы собираетесь рыбачить вдвоем, стоит рассмотреть варианты с максимальной высотой —попадаются палатки до 2.2 метров. Это касается всех типов.
Некоторые палатки уже идут в комплекте с дном, имеющим вырезы под лунки, что будет полезно для длительной рыбалки. Однако даже если такой функции нет, можно обойтись несколькими туристическими ковриками из ЭВА. Эти коврики будут полезны даже при наличии дна, так как отлично защищают от холода, идущего от льда.
Наконец, стоит учитывать, что любая палатка занимает больше места в сложенном виде, чем при использовании, и не всегда помещается в чехол, предусмотренный для хранения. Поэтому, если чехла нет, рекомендуется приобрести специальный, который сможет утянуть палатку, или просто укладывать палатку в чехол после того, как она просохнет.
Обогреватель. Перед тем как задуматься о покупке этого устройства, стоит сначала обеспечить себя палаткой, о чем мы рассказывали выше. Обычно рыбаки предпочитают газовые горелки.
Эхолот. С помощью эхолота зимой вы сможете значительно сократить время, необходимое для обнаружения рыбы.
Термос. Прекрасный аксессуар, который поможет согреться в холодное утро на льду. Чашка горячего чая быстро повысит ваше желание провести еще немного времени на рыбалке.
В конце статьи хотелось бы пожелать нашим читателям отличной рыбалки, полной удачных уловов и приятных впечатлений! Пусть наши советы помогут вам поймать рыбу вашей мечты, а время, проведенное на природе, принесет радость и умиротворение.
Ни хвоста, ни чешуи!
Ранее мы публиковали материал, в котором рассказали где в Тюменской области можно насладиться природой.