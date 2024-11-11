В Тюменской области начался сезон зимней рыбалки 2024/2025. Что нужно знать?

В такой палатке, при грамотной подготовке, можно без особых проблем провести несколько дней даже при низких температурах. Однако у нее есть и недостатки: палатка тяжелая, вес начинается от 8 кг. Переносить ее на себе не очень удобно, поэтому чаще всего для транспортировки используется техника. Перемещение палатки с одного места на другое после установки также может быть затруднительным и требует времени. Кроме того, это одни из самых дорогих моделей на рынке.