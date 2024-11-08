Смертельная «белка» по-тюменски: как «паленый» алкоголь отличить от легального?

Так, в Тюмени три человека отравились водкой «Царская охота» и «Родники Сибири». В одной из квартир на улице Суворова было обнаружено тело пенсионерки, 62 лет. Её обнаружил 51-летний мужчина, который жил с ней. Вскоре после этого он тоже почувствовал себя плохо и на следующий день скончался в машине скорой помощи.