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Posted 8 ноября, 08:39

Published 8 ноября, 08:39

Modified 8 ноября, 08:41

Updated 8 ноября, 08:41

как отличить «паленый» алкоголь от легального

Смертельная «белка» по-тюменски: как «паленый» алкоголь отличить от легального?

8 ноября 2024, 08:39
Фото: 1MI. как отличить «паленый» алкоголь от легального

Тюменцам рассказали, как «паленый» алкоголь отличить от легального

Сюжет
Алкоголь
Употребление алкоголя не только вредит здоровью, но и может быть смертельно опасным, особенно если речь идёт о контрафактной продукции. Каждый год в Тюмени от такого алкоголя погибают люди, и многие из них были уверены, что покупают качественную продукцию. Как же распознать подделку?

Ка в Тюмени появляется «паленый» алкоголь?

В этом году в Тюмени силовики накрыли цех по производству контрафактного алкоголя. Как стало известно из материалов дела, злоумышленники производили продукцию в Ялуторовском районе. Среди фигурантов — двое иностранцев, а также жители ХМАО и Ставрополья. В общей сложности было изъято более 18 тысяч литров «паленого алкоголя», стоимостью свыше 6,3 миллионов рублей.

Цех по производству фальсифицированного алкоголя обнаружили тюменские силовики и в прошлом году. Тайное производство находилось в одном из складов на Старом Тобольском тракте. Во время проверки полицейские обнаружили в помещении пластиковые емкости и контейнеры, пшеницу, которую использовали в качестве сырья, а также специальное оборудование, предназначенное для изготовления алкогольной продукции. Общий объем изъятых спиртных напитков составил более 7,5 тысяч литров.

Продукция таких нелегальных заводов часто попадает на полки магазинов, которые хотят сэкономить. Порою «паленый» алкоголь разливается по бутылкам «проверенных» марок, что вводит покупателя в заблуждение.

Так, в Тюмени три человека отравились водкой «Царская охота» и «Родники Сибири». В одной из квартир на улице Суворова было обнаружено тело пенсионерки, 62 лет. Её обнаружил 51-летний мужчина, который жил с ней. Вскоре после этого он тоже почувствовал себя плохо и на следующий день скончался в машине скорой помощи.

В этот же день на улице Суворова произошло ещё одно трагическое событие — в соседнем здании нашли труп 65-летнего пенсионера. В квартирах погибших были обнаружены несколько бутылок водки «Царская охота» и «Родники Сибири». Однако ни на одной из бутылок не было акцизных штампов.

К сожалению, подобные происшествия в Тюмени могут происходить десятками в год. Поэтому жителям города крайне важно уметь отличать поддельный алкоголь от настоящего.

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Особо опасное отравление

Как рассказал токсиколог Александра Буянова, самыми серьезными являются последствия отравления метанолом. Здесь может дойти до летального исхода.

«Но и в случае выживания, у человека, как правило, возникают проблемы со зрением, вплоть до слепоты, могут также проявиться разнообразные неврологические нарушения: поражение периферической нервной системы, ухудшение памяти и длительные нарушения функций головного мозга. Иногда метанол способен оказать настолько сильное воздействие на центральную нервную систему, что человек теряет способность к самообслуживанию и становится инвалидом», — рассказала эксперт.

В Роспотребнадзоре также напоминают о том, что даже однократное употребление подделок алкоголя или других химических жидкостей, где содержится небольшое количество опасных веществ типа метилового спирта, этанола, ацетона и т. д., чаще всего заканчивается смертью.

«Сначала появляются признаки отравления алкоголем — тошнота, затем рвота, дурное самочувствие, головокружение, боли в животе, сильная головная боль. Симптомы в начале могут быть похожими на отравление обычной водкой. Дальнейшие признаки зависят от того, чем вызвано отравление и какая была доза принятого вещества», — говорит специалисты.

Указывается, что при первых признаках отравления алкоголем или его суррогатами необходимо не медлить и вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в больницу.

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Как вычислить «паленку»?

Эксперты советуют обратить внимание на упаковку и этикетку, в частности на качество печати и отсутствие ошибок. На оригинальной бутылке этикетка четкая, без ошибок и стилистических неточностей. Если текст размыт или в нём есть орфографические ошибки — это тревожный сигнал.

Важно оценить целостность и качество наклейки. Этикетка должна быть аккуратно приклеена, без пузырьков и складок. Если наклейка наклеена неровно, это может свидетельствовать о подделке.

Проверьте акцизную марку. В России легальный алкоголь обязан быть промаркирован акцизной маркой. Она должна быть без изъянов, с четкими защитными элементами. Наличие водяных знаков и голограмм говорит о подлинности. Дополнительно проверить акциз можно через приложение от Росалкогольрегулирования.

Оцените внешний вид бутылки. Легальные производители используют качественное стекло и ровные бутылки. Если стекло мутное, с пузырьками или неравномерно толстое, это может указывать на подделку. На легальном алкоголе пробка или крышка плотно закрыта и не имеет повреждений. Некоторые производители даже используют фирменные защитные кольца и специальные дозаторы, что усложняет подделку.

Можно проверить и содержимое перед употреблением. Оригинальный алкогольный напиток должен быть прозрачным, без мутности и осадка (если этого не предусматривает состав напитка). Если при взбалтывании образуется осадок, лучше отказаться от покупки.

Попробуйте немного взболтать бутылку. У качественного алкоголя на стенках бутылки образуются небольшие капли. Если пузырьки быстро исчезают, это может свидетельствовать о поддельном содержимом.

Убедитесь в информации о производителе. На легальном алкоголе всегда есть полная информация о производителе, включая его юридический адрес и контактные данные. Легальная продукция также имеет детальное описание состава. Если эти данные отсутствуют или неполны, это повод задуматься. На этикетке также должны быть четко указаны даты производства и, при необходимости, срок годности. Поддельный алкоголь часто лишен этих данных, либо они наносятся некачественно.

Играет роль также цена и место покупки. Слишком низкая цена на алкоголь известных марок почти всегда указывает на подделку. Легальный алкоголь имеет свои акцизные сборы, что делает его дешевле рыночной стоимости. Покупайте алкоголь в проверенных и лицензированных магазинах. Магазины с сомнительной репутацией или точки продажи без документов могут продавать подделку.

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Ранее «Наш город» сообщил о том, как молодая девушка впала в кому после попойки в одном из столичных баров. Девушка выпила литр шотов, что равно 400 миллилитрам чистого спирта.

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