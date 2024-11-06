Есть Екб, Пермь и ХМАО, но нет Тюмени. Почему SHAMAN больше не приедет в наш город?

Концерт певца проходил под восторженные крики фанатов, в зале буквально бушевали эмоции. При этом зрители отметили, что в 2024-м году на выступлении патриотичного певца в Тюмени наблюдалась немного другая тональность. На концерте появилось больше молодых людей, подростков и даже совсем маленьких детей. Но всё так же на нем были и военные, и те, чью жизнь навсегда изменила СВО.