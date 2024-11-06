Есть Екб, Пермь и ХМАО, но нет Тюмени. Почему SHAMAN больше не приедет в наш город?

Posted 6 ноября, 13:58
Published 6 ноября, 13:58
Modified 6 ноября, 14:00
Updated 6 ноября, 14:00
РОССИЯ, ВСТРЕЧАЙ «ПОБЕДУ!» — так SHAMAN обращается к стране.
С момента объявления гастрольного тура «ПОБЕДА!» на Красной площади, артист побывал уже в Ростове-на-Дону, Ессентуках, Сочи, Перми, Екатеринбурге, Кургане, Тюмени, Челябинске, Нижнем Новгороде, Твери, Владимире, Костроме и Иваново.
В ближайшие месяцы артист намерен выступить более сотни раз перед своими зрителями, обещая заехать и в «новые регионы».
Брянск, Липецк, Тамбов, Воронеж, Сергиев Посад, Реутов — это только города, которые примут Ярослава Дронова в ближайший месяц.
Продавать билеты на «Победу!» будут и в следующем году практически во всех регионах России, но Тюмень в списке городов, где будет выступать SHAMAN — не значится. Несмотря на то, что, как говорит сам артист, представленный перечень еще не окончательный, отсутствие нашего города в списке выглядит достаточно странным.
В нынешнем году SHAMAN выступал в Тюмени дважды — 5 и 6 февраля его концерты прошли в филармонии с аншлагом. Кто-то пришел впервые, кто-то был на концерте раньше, а кто-то побывал на выступлении артиста оба дня.
Концерт певца проходил под восторженные крики фанатов, в зале буквально бушевали эмоции. При этом зрители отметили, что в 2024-м году на выступлении патриотичного певца в Тюмени наблюдалась немного другая тональность. На концерте появилось больше молодых людей, подростков и даже совсем маленьких детей. Но всё так же на нем были и военные, и те, чью жизнь навсегда изменила СВО.
Странно, что на фоне такого теплого приема в расписании исполнителя нет Тюмени. Но, справедливости ради, не все присутствующие на февральских концертах лестно отозвались о Дронове:
«Шаман хорош, но по мне так, не дотягивает до звезды. Сделал дреды, как не знаю кто», — заявил Виктор Павлов.
«Билеты дорогущие. Лично мне было очень плохо слышно. Все люди подпевают. Поработайте над оснащенностью зала», — отметил Игорь Классный.
Вдвойне странно то, что в нынешнем расписании есть города ХМАО Сургут и Нижневартовск, которые SHAMAN посетит в апреле 2025 года.
Но и не все жители ХМАО с воодушевлением восприняли приезд артиста. Вартовчане раскритиковали грядущий концерт. Многих отталкивает ценник на билет (от 2 до 10 тыс. рублей). Жители считают, что с учетом образа Дронова, билеты должны быть бесплатными. Другие вовсе отказываются идти на любых условиях.
Пользователи соцсетей начали активно писать комментарии под постом о выступлении, из-за чего их возможность комментировать даже пришлось ограничить:
«Должен БЕСПЛАТНО на площади выступать для РУССКИХ!!! А С МИГРАНТОВ АВТОМАТИЧЕСКИ СНИМАТЬ С КАРТЫ 10000, КТО СЛУШАЕТ СТОИТ РЯДОМ»,
«Если мне заплатят, я схожу на его концерт»,
«И даром он не нужен»,
«Да он просто орет на сцене, так и еще пытается быть патриотом России, он там за этот ор получает миллионы, хотя нормальные певцы в 100 раз лучше поют».
В некоторых случаях жители даже начали писать, что вместо SHAMAN'а они сходили бы на концерт исполнительницы патриотического хита «Матушка земля» Татьяны Куртуковой. В последнее время ее представляют, как одну из основных конкуренток Дронова.
В последнее время SHAMAN стал все чаще оказываться в центре внимания, вызывая негодование со стороны разных социальных групп. Некоторые критики считают, что стремительный успех Шамана был достигнут не совсем честным путем, утверждая, что он воспользовался ситуацией на Украине и актуальной повесткой. Они полагают, что его популярность угаснет, как только завершится СВО, называя это явление «коммерческим патриотизмом».
Тем не менее, SHAMAN сумел уловить дух времени и направление, в котором следует двигаться, и его музыка и тексты лишены фальши. Его творчество пронизано искренностью и гордостью за свой народ и страну.
SHAMAN действительно уловил момент, когда россияне искали объединяющий и патриотический посыл. Однако одного чувства недостаточно. В России существует множество патриотических произведений, которые не получили такой популярности. SHAMAN'у удалось передать искренность и создать нечто большее, чем просто мимолетный хит.
В интернете активно обсуждали клип певца на песню «Живой», в котором некоторые увидели образ политика и осужденного Алексея Навального*. Судя по всему, Ярослав Дронов был удивлён такими интерпретациями и решил не реагировать на ситуацию, считая, что в его творчестве нет места для тайных смыслов.
Позже SHAMAN рассказал, что песня посвящена всем, кто страдает за правду, что, в свою очередь, лишь подогрело интерес сторонников теорий о скрытых смыслах и борьбе.
В конечном итоге, несмотря на распространённые слухи в телеграм-каналах, полиция не проводила никаких проверок в отношении Ярослава Дронова.
В октябре SHAMAN столкнулся еще с одним вызовом. В неожиданном повороте событий сфера шоу-бизнеса, патриотизма и алкогольной продукции соединились в необычном сочетании. Представители артиста подали заявку на регистрацию товарного знака «Я русский», тем самым переводя свою одноимённую песню в мир алкогольных напитков.
Этот шаг вызвал противоречивые реакции: одни были поражены, другие уже представляют, как этикетка с таким названием станет новым символом национальной гордости.
На скандал обратила внимание даже Ксения Собчак, которая выразила недовольство: как можно соединять алкоголь с такими значимыми символами национальной идентичности? Она заявила, что это ставит под сомнение моральные аспекты и культурную ценность патриотизма.
Пиарщики SHAMAN'а попытались сбить негативный поток комментариев и заявлений. Как сообщил «РБК Вино» руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский в настоящее время предпринимаются меры, чтобы предотвратить использование названия песни Shaman «Я русский» в качестве бренда другими лицами, так как уже были зафиксированы такие попытки.
«Что касается выпуска какой-либо продукции под этим брендом самим артистом, пока говорить об этом рано, его главный приоритет сегодня — творческая деятельность, написание новых песен и большой гастрольный тур „Победа!“ по городам России».
Что же, возможно так и есть, и команда артиста пытается работать на упреждение. Но что точно не удастся опровергнуть — это образ жизни, которого не стесняется SHAMAN. Про ценники на билеты мы уже писали выше, но вот требования, которые представители музыканта предъявляют принимающей стороне, заслуживают отдельного рассказа.
Еще год назад в Сети был опубликован райдер исполнителя. ТГ-канал Baza пишет, что у Дронова есть определенные требования к транспорту: для поездок по Москве или трансферов в других городах организатор обязан предоставить Maybach шестого или седьмого поколения с тонированными стеклами.
Для выездных мероприятий Шаману необходим микроавтобус Mercedes V-class с тонированными стеклами и диваном, на который требуется матрас по размеру, а также качественные подушка и одеяло.
Служба безопасности музыканта передвигается на отдельном автомобиле бизнес-класса. Коллектив SHAMAN'а пользуется отдельным микроавтобусом минимум на 12 мест с большим багажным отделением для инструментов. Музыкант особо подчеркивает, что должен заранее получить фотографии кузова и салона автомобилей — «любые надписи и изображения на кузове недопустимы».
Во время туров Ярослав Дронов предпочитает останавливаться в «лучших отелях города, расположенных как можно ближе к месту проведения мероприятия». Организатор обязан заранее посетить номер и отправить собственноручно сделанные видео или фото из отеля для согласования с артистом.
Для самого SHAMAN'а требуется номер люкс с одной большой кроватью King (180 на 200 см) или Queen Size (160 на 200 см), причем Дронов считает крайне важным наличие жесткого матраса.
Особое внимание уделяется безопасности на своих концертах: помимо двух личных охранников, в зале должно быть по восемь охранников на каждую 1000 зрителей. Стоит напомнить, что и по Тюмени артист бродил в сопровождении охранников.
Требования SHAMAN к номеру солиста также примечательны: помимо жесткого матраса, Дронов хочет иметь упаковку чая, подушки из гусиного пуха и полностью светонепроницаемые шторы.
Коллектив размещается в семи стандартных одноместных номерах, при этом номер тур-менеджера должен находиться в непосредственной близости от люкса артиста.
Крайне сложно дать однозначную оценку деятельности артиста. Даже на его малой родине, в Тульской области, отношение к нему весьма противоречивое.
Это легко заметить, заглянув в любую городскую группу в социальных сетях: под каждой публикацией возникают оживленные дискуссии о дорогих брендах одежды и обуви, в которых выступает Shaman, о его «коммерческом» и «квасном» патриотизме, а также о высоких ценах на билеты. Однако у него также немало поклонников.
Но, несмотря на разнообразие мнений о музыкальной и эстетической составляющих его клипов и песен, большинство соглашается, что Shaman — это весьма успешный коммерческий проект.
Что касается политической и идеологической оценки его работ, то некоторые из них, (например, клипы на песню «Мы») вызывают вопросы в патриотических кругах: действительно ли артист и его команда искренни в своих публичных заявлениях?
*Алексей Навальный — Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов