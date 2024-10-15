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Posted 15 октября, 03:26

Published 15 октября, 03:26

Modified 15 октября, 03:28

Updated 15 октября, 03:28

Тюменцы пожаловались на организацию питания в больницах

Тюменцы пожаловались на организацию питания в больницах

15 октября 2024, 03:26
Фото: freepik.com
Жители Тюмени вощлмущенв организацией питания в лечебных учреждениях областной столицы. Недовольства пациенты высказали в социальных сетях.
«Недавно лежала в ОКБ №2. Супы непонятной субстанции, похожие на воду с майонезом, тефтели во вторых блюдах на 98% состоят из риса. К чаю и компоту претензий нет», — пожаловалась тюменка.
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В комментариях ее поддержали и другие жители, отметив, что проблема есть и в других учреждениях. Некоторые пациенты поделились воспоминаниями, что раньше еда была более качественной.

В департаменте здравоохранения Тюменской области в ответ на замечания ответили, что тщательно следят за качеством продукции и разнообразием блюд.

«Все продукты проходят отбор и попадают на кухню только с соответствующими сертификатами и разрешениями. Помимо СанПиНов, для нас очень важно, чтобы питание было разнообразным и полноценным, будь это общий стол или стол № 9», — рассказали в ведомстве.

Ранее «Наш город» писал, что медики спасли тюменца, которому стало плохо на улице. Инцидент произошел в пятницу днем в центре города на улице Профсоюзной. По словам очевидцев, мужчина потерял сознание. Неравнодушные прохожие вызвали бригаду скорой помощи.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Здравоохранение#Еда
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