Тюменцы пожаловались на организацию питания в больницах

Posted 15 октября, 03:26
Published 15 октября, 03:26
Modified 15 октября, 03:28
Updated 15 октября, 03:28
«Недавно лежала в ОКБ №2. Супы непонятной субстанции, похожие на воду с майонезом, тефтели во вторых блюдах на 98% состоят из риса. К чаю и компоту претензий нет», — пожаловалась тюменка.
В комментариях ее поддержали и другие жители, отметив, что проблема есть и в других учреждениях. Некоторые пациенты поделились воспоминаниями, что раньше еда была более качественной.
В департаменте здравоохранения Тюменской области в ответ на замечания ответили, что тщательно следят за качеством продукции и разнообразием блюд.
«Все продукты проходят отбор и попадают на кухню только с соответствующими сертификатами и разрешениями. Помимо СанПиНов, для нас очень важно, чтобы питание было разнообразным и полноценным, будь это общий стол или стол № 9», — рассказали в ведомстве.
Ранее «Наш город» писал, что медики спасли тюменца, которому стало плохо на улице. Инцидент произошел в пятницу днем в центре города на улице Профсоюзной. По словам очевидцев, мужчина потерял сознание. Неравнодушные прохожие вызвали бригаду скорой помощи.