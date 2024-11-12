Опасность на каждом шагу: что делать с бродячими собаками в Тюмени?

Однако, как показывает практика, этот метод в Тюмени сталкивается с рядом проблем, среди которых недостаточная эффективность. После стерилизации многие собаки вновь попадают на улицы города, и проблема с их численностью остаётся актуальной. Кроме того, на практике не всегда удаётся отловить все агрессивные или скрывающиеся особи, что приводит к их размножению в следующем поколении.