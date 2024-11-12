Опасность на каждом шагу: что делать с бродячими собаками в Тюмени?

Posted 12 ноября, 08:16
Published 12 ноября, 08:16
Modified 12 ноября, 08:18
Updated 12 ноября, 08:18
На тюменцев бродячие собаки нападают каждый год. Последний инцидент произошел в Бердюжском районе. Нападение произошло у местного стадиона, собака укусила ребёнка за ногу. После инцидента ребёнка доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь.
Администрация района была признана ответственной за произошедшее, поскольку она обязана контролировать ситуацию с бездомными животными и принимать меры для предотвращения подобных инцидентов. В результате администрация была обязана выплатить ребёнку компенсацию в размере 20 000 рублей в качестве возмещения морального вреда.
Аналогичных случаев в Тюмени сотни, несмотря на то, что с 2012 года в городе отлавливают и стерилизуют уличных животных. В результате проведения этой работы, статистически, бродячих животных становится меньше. Так, в 2019-м году было отловлено 2 300 безнадзорных животных, в 2020 году - 2 223, в 2021 — 1 864, в 2022 — 1 575, в 2023 — 1347.
Отметим, что сейчас в Тюмени отловленных животных выпускают обратно на улицу после стерилизации и осмотра, если животное не признается агрессивным. Те, кто проявляет агрессию, остается на пожизненном содержании в соответствующем учреждении.
В идеале, план по отлову и стерилизации уличных животных должен привести к тому, что таковых животных на улицах не останется. Однако это лишь идеальная картинка, оторванная от реальности.
«Люди продолжают выбрасывать животных. Оставляют псов на трассах, у деревень и сел. Я всегда считала и буду считать, что даже в самом агрессивном поведении собаки виноват человек», — говорит зоозащитница Валерия Горохова.
Текущий способ борьбы с бродячими животными она считает приемлемым, но не идеальным, так как процесс отлова и содержание животных вызывает вопросы. Однако сторонник более радикальных мер догхантер Евгений (имя может быть вымышленным) считает, что такие мягкие меры к желаемому результату не приведут.
«Как долго мы будем смотреть, как детей кусают на улицах? Сколько еще нужно пострадавших? Агрессивную собаку уже не перевоспитать, она почувствовала вкус крови. Содержать их на наши налоги? Может лучше эти деньги в детские дома или пенсионерам? Слишком уже мы печемся о них», — считает тюменец.
Обладатели полярных мнений оценили существующие способы контроля за бродячими животными и выявили плюсы и недостатки каждого. Так реализуемый ныне метод отлова и стерилизации является основным методом борьбы с бродячими собаками. Тюменские власти реализуют её в рамках Федерального закона о защите животных, который предписывает стерилизацию бездомных животных и их выпуск в среду обитания после проведения необходимых ветеринарных процедур.
Однако, как показывает практика, этот метод в Тюмени сталкивается с рядом проблем, среди которых недостаточная эффективность. После стерилизации многие собаки вновь попадают на улицы города, и проблема с их численностью остаётся актуальной. Кроме того, на практике не всегда удаётся отловить все агрессивные или скрывающиеся особи, что приводит к их размножению в следующем поколении.
«Для эффективного выполнения программ по отлову и стерилизации необходимо наличие специализированных приютов и специализированных команд для работы с животными, чего, к сожалению, недостаточно в Тюмени», — говорит зоозащитница.
Есть и радикальные меры — изоляция и уничтожение. Для того чтобы эффективно решить проблему с бродячими собаками, многие жители и общественные организации выступают за более радикальные меры.
«Дайте людям право себя защитить. Напала собака — значит она не может жить с людьми», — считает противник собак.
Однако жестокость этого метода вызывает серьезные вопросы, так как мноиге люди считают себя более цивилизованными и выступают против насильственных методов.
«Собака не виновата, что она оказалась на улице. К тому же некоторые люди сами их провоцируют. А если разрешит убивать, то еще больше будут провоцировать. Это не путь развитого общества», — уверена Горохова.
Есть и другие более мягкие пути, например, ужесточение законодательства. Местные власти и гражданские активисты уже предлагали ужесточить законодательные меры для борьбы с бездомными собаками. Предложение к законодательным инициативам включает повышение штрафов для владельцев, чьи собаки сбегают или становятся бездомными. Предлагается ввести тотальную регистрация домашних животных. Установление обязательной регистрации домашних животных и их чипирования поможет быстро идентифицировать владельцев, если собаки сбегут или будут найдены на улицах.
Кстати, эта мера кажется стоящей обоим участникам дискуссии. Сошлись оппоненты и в том, что система контроля нуждается в более четком регламентировании. Также зоозащитница и догхантер согласились с тем, что важно учить людей жить в городе с бродячими животными, так как их пока остаются сотни, ведь в ближайшее время в Тюмени продолжит действовать ранее введенная система.
Если вы столкнулись с агрессивной собакой на улице, важно соблюдать спокойствие и действовать поэтапно, чтобы минимизировать риск нападения.
Важно не паниковать и не бегать. Собаки часто преследуют тех, кто проявляет признаки страха или бежит. Это может спровоцировать собаку на нападение. Сохраняйте спокойствие и старайтесь двигаться медленно.
Не смотрите собаке в глаза. Прямой взгляд может быть воспринят животным как угроза, что приведет к агрессии. Лучше смотреть немного в сторону, но не поворачивать спину.
Используйте предметы для защиты. Если у вас есть сумка, палка или любой другой предмет, постарайтесь использовать его, чтобы создать барьер между собой и собакой. Это может отвлечь животное.
Остановитесь и оставайтесь неподвижным. Часто агрессивная собака может потерять интерес, если вы замрете и не будете делать резких движений. Это может дать вам время для безопасного отступления.
Используйте голос для команды. Говорите твердым голосом, но не кричите. Команды вроде «Фу!», «Не подходи!» могут помочь отвлечь животное, если оно еще не совершило нападение.
При угрозе нападения защищайте себя. Если собака напала, попытайтесь защититься, закрывая уязвимые места (шею, лицо) руками или предметами. Не пытайтесь бороться с собакой, а лучше постарайтесь блокировать её движения.
После инцидента обратиться в местные органы. В случае нападения или угрозы на вас со стороны бродячей собаки важно сообщить о происшествии в местные службы, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты. Также следует обратиться к врачу, чтобы исключить риск инфекций или других заболеваний.
В случае агрессивных собак всегда лучше действовать с осторожностью, избегая прямого контакта с животным, и при необходимости обратиться за помощью к специалистам.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в ассортименте сети зоомагазинов «Живая планета» теперь есть специальное транспортное средство для перевозки домашних животных. На данный момент коляска представлена в единственном экземпляре. Дальнейшее поступление в продажу будет зависеть от того, насколько она будет востребована среди жителей Тюмени.