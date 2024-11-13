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Posted 13 ноября, 11:11

Published 13 ноября, 11:11

Modified 13 ноября, 12:06

Updated 13 ноября, 12:06

Тюменскую область может накрыть магнитная буря

Когда прекратятся? Тюменскую область вновь накроет магнитная буря

13 ноября 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменскую область может накрыть магнитная буря

Российские ученые предупреждают о новой угрозе возникновения магнитных бурь и геомагнитных возмущений, вызванных солнечными вспышками.

Как рассказали эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, сегодня и завтра, 13 и 14 ноября, будет нестабильная геомагнитная обстановка.

Геоудары составят от четырех до пяти баллов. Вероятность магнитной бури составляет 25 процентов.

В настоящий момент вспышечная активность находится в оранжевой зоне. Сегодня на Солнце произошло 7 вспышек класса С и выше, накануне — 7 вспышек класса С и выше. Среди них была зафиксирована вспышка среднего класса — М.

Фото: Изображение Midjourney

Также эксперты говорят о том, что поступали сообщения о возникновении полярных сияний на территории страны.

— На днях наблюдалось некоторое увеличение скорости солнечного ветра из-за влияния солнечных корональных дыр, что сопровождалось короткой магнитной бурей. При этом полярное сияние явление капризное и часто отказывается «ловиться» даже на шансы 60-70 процентов, — прокомментировали на сайте Лаборатории.

Напомним, какие астрономические явления тюменцы увидят в ноябре.

Затишье длилось недолго. На Тюменскую область обрушится новая волна магнитной бури
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Ранее «Наш город» писал о том, что северное сияние озарило небо над Тюменью. Редкое для региона явление спровоцировали мощная вспышка на Солнце и магнитная буря.

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