Когда прекратятся? Тюменскую область вновь накроет магнитная буря
13 ноября 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney.
Тюменскую область может накрыть магнитная буря
Российские ученые предупреждают о новой угрозе возникновения магнитных бурь и геомагнитных возмущений, вызванных солнечными вспышками.
Как рассказали эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, сегодня и завтра, 13 и 14 ноября, будет нестабильная геомагнитная обстановка.
Геоудары составят от четырех до пяти баллов. Вероятность магнитной бури составляет 25 процентов.
В настоящий момент вспышечная активность находится в оранжевой зоне. Сегодня на Солнце произошло 7 вспышек класса С и выше, накануне — 7 вспышек класса С и выше. Среди них была зафиксирована вспышка среднего класса — М.
Фото: Изображение Midjourney
Также эксперты говорят о том, что поступали сообщения о возникновении полярных сияний на территории страны.
— На днях наблюдалось некоторое увеличение скорости солнечного ветра из-за влияния солнечных корональных дыр, что сопровождалось короткой магнитной бурей. При этом полярное сияние явление капризное и часто отказывается «ловиться» даже на шансы 60-70 процентов, — прокомментировали на сайте Лаборатории.
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