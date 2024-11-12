Пострадало двое. В Тюмени маршрутка протаранила внедорожник. ВИДЕО

Posted 12 ноября, 11:45
Published 12 ноября, 11:45
Modified 12 ноября, 11:55
Updated 12 ноября, 11:55
Известно, что произошла авария на регулируемом перекрестке. Водители «Рено» ехал на разрешающий сигнал, а водитель маршрутки — на красный. В результате удара также пострадали и пассажиры — два человека, всего их в салоне было пятеро.
Также в ГИБДД пояснили, что водитель газели с 40 летним стажем только за этот год четыре раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Также делом заинтересовалась и прокуратура, пообещав провести проверку.