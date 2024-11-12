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Posted 12 ноября, 11:45

Published 12 ноября, 11:45

Modified 12 ноября, 11:55

Updated 12 ноября, 11:55

В Тюмени маршрутка протаранила внедорожник

Пострадало двое. В Тюмени маршрутка протаранила внедорожник. ВИДЕО

12 ноября 2024, 11:45
Фото: 1MI.

В Тюмени маршрутка протаранила внедорожник

Сюжет
ДТП
В Тюмени произошло жесткое ДТП. Нарушивший водитель маршрутки протаранил внедорожник, от удара его выбросило в кювет.

Известно, что произошла авария на регулируемом перекрестке. Водители «Рено» ехал на разрешающий сигнал, а водитель маршрутки — на красный. В результате удара также пострадали и пассажиры — два человека, всего их в салоне было пятеро.

Также в ГИБДД пояснили, что водитель газели с 40 летним стажем только за этот год четыре раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Также делом заинтересовалась и прокуратура, пообещав провести проверку.

Видео: Прокуратура Тюменской области.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени На трассе ограничили движение из-за смертельной аварии.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#ДТП#Новости тюмени
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