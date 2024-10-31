Новые пенсии, воинский учет и законный майнинг: как изменится жизнь тюменцев с ноября

Также с 1 ноября будет увеличен размер пенсионной выплаты работникам угольной промышленности, членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Перерасчет коснется граждан, чей трудовой стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В случае, если они прекратили трудовую деятельность по состоянию здоровья, то выслуга будет сокращена на пять лет — до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.