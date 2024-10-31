Новые пенсии, воинский учет и законный майнинг: как изменится жизнь тюменцев с ноября

Posted 31 октября, 01:11
Published 31 октября, 01:11
Modified 31 октября, 01:11
Updated 31 октября, 01:11
С 1 ноября 2024 года пенсии повысят пенсионерам, которые в предыдущем месяце отпраздновали 80-летие. К их ежемесячной выплате добавится 8 134 рубля — итоговая сумма выплаты составит 16 269 рубля. На аналогичную сумму повысится размер пенсии для тех граждан, кто в предыдущем месяце получил I группу инвалидности. Заметим, что если в жизни гражданина в августе произошли сразу оба события, то повышение будет произведено только один раз.
Также с 1 ноября будет увеличен размер пенсионной выплаты работникам угольной промышленности, членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Перерасчет коснется граждан, чей трудовой стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В случае, если они прекратили трудовую деятельность по состоянию здоровья, то выслуга будет сокращена на пять лет — до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.
В ноябре изменится единый стандарт компенсаций льготникам расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Орган соцзащиты, который принимает решение о назначении компенсации платежей за ЖКУ, должен будет выяснить, есть ли у человека долги по оплате жилищно-коммунальных услуг за последние три года. Для этого будут использовать данные из ГИС ЖКХ.
Даже при наличии задолженности за ЖКУ льготнику не смогут отказать в компенсации, если долг не взыскивали через суд или по нему уже истёк трёхлетний срок исковой давности.
До внесения изменений буквальное прочтение предполагало отказ, даже если задолженность уже была погашена.
Компенсации на оплату жилья и ЖКУ положены малоимущим семьям, пенсионерам, инвалидам I, II и III групп, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, и другим категориям граждан.
С 1 ноября 2024 года владельцам квартир не придётся подтверждать поверку счётчиков водоснабжения в ТСЖ или управляющих компаниях.
Информация о поверке счётчиков автоматически будет передаваться на специализированную онлайн-платформу. Речь о государственной системе «Аршин», которая поможет организовать работу Росстандарта в сфере обеспечения единства измерений.
Управляющие компании и ТСН должны самостоятельно уточнять в этой системе наличие поверки. В 2024 году систему интегрировали с ГИС ЖКХ. Людям больше не придётся возиться с бумагами и предоставлять копии документов о поверке. Ранее, если собственник не успел вовремя сделать поверку, ему начисляли платежи по нормативу, а не по потреблению. Из-за этого жильцы нередко переплачивали за ЖКУ.
С 1 ноября в России заработает Единый электронный реестр воинского учета. С помощью цифровой картотеки работодатели смогут автоматизировать процесс отчетности и ускорить проверку информации о военнообязанных сотрудниках своей компании.
Цифровой воинский реестр предоставляет возможность дистанционно вставать и сниматься с воинского учета. В некоторых случаях этот процесс будет происходить автоматически. Реестр будет содержать актуальные данные о военнообязанных гражданах. Он также позволит формировать и рассылать электронные повестки, а также направлять решения о применении или отмене временных мер обеспечения явки.
Получить доступ к реестру можно будет только с помощью подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» через ЕСИА.
Начиная с 1 ноября, работодатели будут обязаны сдавать и предоставлять в военкоматы отчетность через Реестр воинского учета.
Также с 1 ноября 2024 года участники специальной военной операции смогут получить справку об участии в спецоперации по защите Донбасса через «Госуслуги». Обратиться за документом также можно в воинскую часть, военный комиссариат или Военно-социальный центр Минобороны.
Подать заявление о получении справки, согласно закону, вправе как сам участник СВО, так и его ближайшие родственники — родители, супруги или дети старше 14 лет. Документ выдадут в течение четырех рабочих дней после обращения.
С 1 ноября 2024 года Центробанк изменит правила денежных переводов через систему быстрых платежей. Комиссию за переводы в пользу государства полностью отменят. Без комиссии можно будет платить за услуги школ, детских садов, кружков, секций, а также уплачивать налоги и штрафы. Ранее банки взимали комиссии за такие переводы. Также комиссию не будут взимать за возврат денег по незавершённому переводу.
Кроме того, изменится лимит на бесплатные переводы через систему быстрых платежей. Лимит в 100 тысяч рублей в месяц распространят на электронные кошельки. На эту сумму без процентов можно будет не только переводить деньги через СБП другим лицам, но и пополнять электронный кошелёк. Если сумма переводов за месяц превысит 100 тысяч рублей, придётся заплатить комиссию 0,5%, но не более 1 500 рублей.
С 1 ноября Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по нецелевым потребительским кредитам с залогом транспортного средства для ограничения обхода макропруденциальных лимитов (МПЛ) банками.
Как считают в ЦБ, повышение надбавок в сегменте заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам к его среднемесячному доходу) более 50% будет дестимулировать выдачу залоговых кредитов гражданам с уже высокой долговой нагрузкой.
В ЦБ отмечали ранее, что практика выдачи таких кредитов расширяется. «Если до 2023 года их доля составляла менее 1% от предоставляемых потребительских кредитов по сектору в целом, то во втором квартале 2024 года она превысила 3%, а у отдельных банков выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов», — сообщал регулятор.
При этом во втором квартале около 40% нецелевых кредитов под залог автомобилей банки предоставили заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%.
1 ноября вступает в силу закон о легализации майнинга в России. Добывать криптовалюту смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Граждане смогут добывать цифровую валюту без занесения в реестр, если потребляемая энергия при этом не будет превышать лимиты, которые установит правительство.
Однако майнингом не смогут заниматься ИП, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за экономические правонарушения, преступления против госвласти, а также за ряд других преступлений средней и особой тяжести. Правительство также сможет вводить запрет на майнинг в отдельных регионах РФ или на отдельных территориях.
С 1 ноября вводятся новые обязанности для организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями и владельцев социальных сетей. Эти меры призваны ограничить недобросовестное распространение информации.
Так, начинают действовать нормы о так называемой маркировке публичных каналов. Владелец паблика, блогер, аудитория которого составляет более 10 тысяч пользователей, должен передать в Роскомнадзор базовые сведения о себе и своем канале, включая контактные данные. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги», сайт Роскомнадзора, а также с помощью чат-бота в социальной сети.
После включения канала в реестр социальная сеть добавит на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли канал находится в реестре. Включение в перечень открывает возможность к размещению рекламы российских компаний и приему донатов (пожертвований) от пользователей. В противном случае паблик осуществлять такую деятельность не сможет, к тому же другим нельзя будет репостить его сообщения.
С 1 ноября 2024 года владельцы мессенджеров и соцсетей будут обязаны блокировать сообщения от неопределенных этими сервисами пользователей. Условие: сам адресат не должен быть согласен на переписку с незнакомцем.
C 8 ноября будет введен упрощенный порядок выдачи вида на жительство репатриантам. Теперь иностранные граждане, получившие статус участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей смогут получить ВНЖ в России
Иностранным гражданам, которые получили статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, будут предоставлять вид на жительство без получения разрешения на временное пребывание. Заявление на получение ВНЖ они смогут подать в дипломатическое или консульское учреждение РФ прямо в той стране, в которой они подали заявление об участии в Госпрограмме.
C 7 ноября также изменятся правила въезда на территорию России для иностранцев. Для идентификации личности иностранца или лица без гражданства можно будет воспользоваться сведениями государственной геномной регистрации.
С 21 ноября вступит в силу закон о присяге, в котором решения о выдаче гражданства без присяги будут недействительными. Люди, получившие гражданство России, но не давшие клятву верности стране, должны сделать это до 20 ноября. В противном случае лицо не будет считаться гражданином РФ.
С середины ноября 2024 года в России будут досрочно прекращены полномочия лиц, которые замещают должности в органах публичной власти, но были включены до 15 мая 2024 года в реестр иноагентов (и не были исключены из этого реестра к 15 ноября).
Сегодня депутатами разного уровня являются 10 иноагентов, люди не могут работать на благо России, если они получают деньги из-за рубежа, заявил Вячеслав Володин.
С 30 ноября ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», будет осуществляться автоматически, в так называемом проактивном режиме.
Для этого от указанных лиц потребуется предоставить согласие в ЕСИА через портал Госуслуг на использование указанных ими банковских реквизитов для получения выплаты. Сейчас выплата назначается согласно заявлению донора.
C 5 ноября вступит в силу возможность отсрочки тюремного заключения для беременных и женщин с ребенком до 14 лет. Также эта мера будет распространяться также на мужчин с ребенком до 14 лет и являющихся единственным родителем.
С 5 ноября в Росси вступят в силу новые правила продажи безалкогольных напитков. Розничные точки и предприятия общественного питания будут обязаны передавать сведения о приемке и продаже маркированных напитков в систему «Честный знак». Это требование распространяется на напитки в стеклянной, полимерной упаковке, алюминиевых и полимерных банках, за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье.
Это один из этапов введения маркировки безалкогольных напитков, направленной на борьбу с нелегальной продукцией.
С 5 ноября в Тюмени увеличится зона платной парковки на 593 новых места. В зону платных паркингов будет включена площадь на Привокзальной улице, а также автомобильные стоянки на Первомайской и Товарном шоссе.
Платить за размещение машины на автостоянке придётся не только вблизи вокзала, но и на Товарном шоссе. Нововведения коснутся парковок, используемых на платной основе по ул. Первомайской, д. 62, ул. Привокзальной, д. 22, ул. Привокзальной, д. 29/1, ул. Товарное шоссе (четная и нечетная стороны от ул. Первомайской до ул. Беломорской.
Кроме того, под изменение условий парковок попадут улицы Тургенева, Кирова, Семакова, Первомайская, Урицкого, Советская и Елецкая.
Стоимость машиноместа будет варьироваться от 20 до 50 рублей в час в зависимости от района.