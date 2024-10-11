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Posted 11 октября, 15:01

Published 11 октября, 15:01

Modified 11 октября, 15:01

Updated 11 октября, 15:01

Что выгоднее: иметь личный автомобиль или пользоваться каршерингом?

Что выгоднее: иметь личный автомобиль или пользоваться каршерингом?

11 октября 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney
Краткосрочный прокат автомобилей (каршеринг) — услуга, которой россияне начали пользоваться относительно недавно. Однако сейчас множество людей предпочитают каршеринг, утверждая, что такой прокат авто более выгодный для них, чем владение собственной машиной.

В этой статье подробно опишем его достоинства и недостатки.

Как пишет newia.ru, каршеринг — это аренда легкового автомобиля на короткий срок, даже буквально на несколько минут, когда нужно доехать из одной локации в другую, а тратиться на такси не хочется. Но обычно машину напрокат берут, чтобы отправиться в аэропорт или другую похожую локацию, где трудно припарковаться или парковки вовсе платные.

Сначала каршеринг распространился на Западе, а в Россию пришел в 2012 году. Чтобы воспользоваться такой услугой, нужно иметь водительское удостоверение и завести аккаунт на сайте оператора.

Достоинства

Каршеринг доступен круглосуточно, так как оформление машины в аренду осуществляется дистанционно — в личном кабинете пользователя. Чтобы завершить пользование арендным автомобилем, его просто потребуется оставить на ближайшей парковке в пределах зоны завершения аренды.

Оператор каршеринга заботится о состоянии предлагаемых клиентам единиц транспорта. Это значит, что водителям в рамках аренды не придется проводить техобслуживание, ремонт, замену резины, а также нет необходимости страховать автомобиль. Важно отметить, что каршеринговые автомобили могут находиться на любой парковке бесплатно, также водителям не нужно платить за топливо (хотя в данном случае иной раз возможны и исключения).

Недостатки

Ряд пользователей жалуются на невозможность забронировать авто из-за работы оператора. Также в некоторых случаях до каршерингового автомобиля невозможно добраться пешком — приходится ехать к нему на общественном транспорте или на такси. К недостаткам стоит отнести и ограниченную зону поездок на арендованном автомобиле, беспорядок в салоне из-за других арендаторов, лимит пробега, возможные штрафы из-за некоторых ситуаций. Клиентам каршеринга проблематично ездить с детьми ввиду отсутствия в арендуемых машинах автокресел, а с животными в такие авто и вовсе запрещен доступ.

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