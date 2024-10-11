Что выгоднее: иметь личный автомобиль или пользоваться каршерингом?

Как пишет newia.ru, каршеринг — это аренда легкового автомобиля на короткий срок, даже буквально на несколько минут, когда нужно доехать из одной локации в другую, а тратиться на такси не хочется. Но обычно машину напрокат берут, чтобы отправиться в аэропорт или другую похожую локацию, где трудно припарковаться или парковки вовсе платные.