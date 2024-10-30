Новый указ президента: кто из тюменцев сможет не платить НДФЛ?

Глава государства РФ Владимир Путин утвердил закон, по которому граждане, взявшие кредит на жилье до конца этого года, освобождаются от обязанности платить налог с доходов физических лиц (НДФЛ) с выгоды, полученной за счет снижения процентов, об этом сообщают «Новые Известия». Данная льгота распространяется на кредиты, оформленные до конца 2024 года.