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Posted 30 октября, 09:01

Published 30 октября, 09:01

Modified 30 октября, 09:03

Updated 30 октября, 09:03

Жители Тюмени, оформившие жилищный кредит до конца этого года, освобождаются от уплаты НДФЛ.

Новый указ президента: кто из тюменцев сможет не платить НДФЛ?

30 октября 2024, 09:01
Фото: 1MI. Жители Тюмени, оформившие жилищный кредит до конца этого года, освобождаются от уплаты НДФЛ.
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Закон
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о возвращении льготы на покупку и строительство жилья. Теперь жители Тюмени, которые до конца этого года успеют оформить кредит или уже это сделали, освобождаются от уплаты НДФЛ.

Глава государства РФ Владимир Путин утвердил закон, по которому граждане, взявшие кредит на жилье до конца этого года, освобождаются от обязанности платить налог с доходов физических лиц (НДФЛ) с выгоды, полученной за счет снижения процентов, об этом сообщают «Новые Известия». Данная льгота распространяется на кредиты, оформленные до конца 2024 года.

«Ранее, чтобы не платить налог, нужно было доказать, что сумма фактических процентов по договору займа в рублях меньше суммы, рассчитанной как две третьих ключевой ставки Центрального банка. Однако сейчас от уплаты освободили лишь небольшую категорию граждан», — объяснила тюменский экономист Ирина Меняйлова.

Согласно новому правилу, будет установлена льгота для займов, взятых на возведение или покупку домов, апартаментов, комнат или их частей, а также участков для личного строительства жилья. Если налогоплательщик имеет право на налоговое снижение за жилищные нужды, подтвержденное налоговой службой, он автоматически получает эту льготу.

Реальная выгода от экономии на процентных ставках по займам возникает при уплате небольших сумм за использование заемных денег или при получении кредита без процентов. Данная выгода облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35 процентов. Эксперты положительно оценивают внедрение данной льготы.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что 49-летний руководитель тюменской клининговой компании уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 69 миллионов рублей.

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