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Posted 30 октября, 08:54

Published 30 октября, 08:54

Modified 30 октября, 09:45

Updated 30 октября, 09:45

Метеорологическая зима наступит в Тюмени в начале ноября

Когда в Тюмени наступит зима? Синоптики дали неутешительный прогноз

30 октября 2024, 08:54
Фото: 1MI.

Метеорологическая зима наступит в Тюмени в начале ноября

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Снег
В Тюмени ожидается наступление метеорологической зимы в праздничный День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщил метеоролог и автор проекта «Погода 72» Илья Винштейн.

По его словам, с 5 ноября в областной столице среднесуточная температура воздуха опустится до минусовых значений. Стабильная минусовая температура воздуха, в пределах -5 (что соотвествует норме) сохранится на протяжении девяти дней — с 4 по 13 ноября. В этот же период ожидаются снегопады, поэтому, вероятнее всего, снег окончательно ляжет на землю.

Фото: gismeteo.ru

В ближайшие дни в Тюмени ожидается резкое ухудшение погоды — в первый день ноября на областную столицу обрушатся дожди, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15-17 м/с. Непогода сохранится до 3 ноября включительно. По прогнозам метеорологов gismeteo, за трое суток в городе выпадет около трети месячной нормы осадков.

Снежная буря накроет Тюмень в начале ноября
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Четверг, 31 октября станет последним «сухим» днем этой недели на юге Тюменской области. Последний день октября, по заверениям синоптиков, пройдет без существенных осадков, при переменной облачности. Максимальная температура воздуха составит 0….+5.

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