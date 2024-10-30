Когда в Тюмени наступит зима? Синоптики дали неутешительный прогноз

Posted 30 октября, 08:54
Published 30 октября, 08:54
Modified 30 октября, 09:45
Updated 30 октября, 09:45
По его словам, с 5 ноября в областной столице среднесуточная температура воздуха опустится до минусовых значений. Стабильная минусовая температура воздуха, в пределах -5 (что соотвествует норме) сохранится на протяжении девяти дней — с 4 по 13 ноября. В этот же период ожидаются снегопады, поэтому, вероятнее всего, снег окончательно ляжет на землю.
В ближайшие дни в Тюмени ожидается резкое ухудшение погоды — в первый день ноября на областную столицу обрушатся дожди, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15-17 м/с. Непогода сохранится до 3 ноября включительно. По прогнозам метеорологов gismeteo, за трое суток в городе выпадет около трети месячной нормы осадков.
Четверг, 31 октября станет последним «сухим» днем этой недели на юге Тюменской области. Последний день октября, по заверениям синоптиков, пройдет без существенных осадков, при переменной облачности. Максимальная температура воздуха составит 0….+5.