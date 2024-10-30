Когда в Тюмени наступит зима? Синоптики дали неутешительный прогноз

По его словам, с 5 ноября в областной столице среднесуточная температура воздуха опустится до минусовых значений. Стабильная минусовая температура воздуха, в пределах -5 (что соотвествует норме) сохранится на протяжении девяти дней — с 4 по 13 ноября. В этот же период ожидаются снегопады, поэтому, вероятнее всего, снег окончательно ляжет на землю.