Снежная буря накроет Тюмень в начале ноября

Posted 29 октября, 08:53
Published 29 октября, 08:53
Modified 29 октября, 08:55
Updated 29 октября, 08:55
На Тюмень в первую ноябрьскую пятницу обрушатся дожди, ветер до 14 м/с. Максимальная температура воздуха составит 0…+3. В субботу осадки в виде дождя сменит мокрый снег, столбики термометров опустятся до -1….+2. В воскресенье, 3 ноября, непогода продолжит бушевать — метеорологи прогнозируют усиление ветра до 17 м/с и выпадение более 5 мм осадков.
В праздничный день 4 ноября небесная канцелярия даст тюменцам небольшую передышку от снега — день пройдет при переменной облачности и без осадков. Однако штормовой ветер сохранится.
В первый рабочий день новой недели, 5 ноября, снегопады вернутся в областную столицу и продлятся до 11 ноября включительно. Вместе с ними придет и похолодание — в отдельные дни температура воздуха будет опускаться до -2….-6.