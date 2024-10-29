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Posted 29 октября, 08:53

Published 29 октября, 08:53

Modified 29 октября, 08:55

Updated 29 октября, 08:55

Снежная буря накроет Тюмень в начале ноября

Снежная буря накроет Тюмень в начале ноября

29 октября 2024, 08:53
Фото: 1MI.
Стихия нагрянет на юг Тюменской области в первый день ноября. По прогнозам метеорологов, в пятницу, 1 ноября, ожидается усиление ветра до 17 м/с, мокрый снег, гололед. При этом днем столбики термометров покажут +1…+6, ночью опустятся до -6.

На Тюмень в первую ноябрьскую пятницу обрушатся дожди, ветер до 14 м/с. Максимальная температура воздуха составит 0…+3. В субботу осадки в виде дождя сменит мокрый снег, столбики термометров опустятся до -1….+2. В воскресенье, 3 ноября, непогода продолжит бушевать — метеорологи прогнозируют усиление ветра до 17 м/с и выпадение более 5 мм осадков.

Фото: gismeteo.ru

В праздничный день 4 ноября небесная канцелярия даст тюменцам небольшую передышку от снега — день пройдет при переменной облачности и без осадков. Однако штормовой ветер сохранится.

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В первый рабочий день новой недели, 5 ноября, снегопады вернутся в областную столицу и продлятся до 11 ноября включительно. Вместе с ними придет и похолодание — в отдельные дни температура воздуха будет опускаться до -2….-6.

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