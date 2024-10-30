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Posted 30 октября, 11:08

Published 30 октября, 11:08

Modified 30 октября, 11:11

Updated 30 октября, 11:11

Бывший начальник тюменского отдела полиции попал в засаду и погиб на СВО

Бывший начальник тюменского отдела полиции попал в засаду и погиб на СВО

30 октября 2024, 11:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
В Казанской школе в селе Казанское вспомнили о погибшем на СВО начальнике отдела полиции села Сладково Юрие Фоминцеве. Мужчине было 44 года, когда его жизнь оборвалась на передовой.

Годовщину со дня гибели тюменца, бывшего начальника отдела полиции села Сладково Юрия Фоминцева отметили в Казанской СОШ. В учебном заведении прошел урок Мужества.

Тюменец Юрий Фоминцев был выпускником Казанской средней школы. В зону СВО он ушел добровольцем, после подписал контракт. Год назад он принял свой последний бой на фронте. 24 октября прошлого года под селом Крынки Херсонской области группа Фоминцева попала в засаду ВСУ.

Фото: МАОУ Казанская СОШ

Тюменца ранили в ногу. Он смог самостоятельно оказать себе помощь. Продолжил руководить действиями сослуживцев. Однако вскоре получил второе ранение, которое было для него смертельным.

— В Казанской средней школе прошел урок мужества, посвященный выпускнику нашей школы, герою СВО Юрию Фоминцеву. Почетными гостями мероприятия стали родители — Екатерина Дмитриевна и Геннадий Михайлович Фоминцевы, а также сослуживцы Юрия — ветераны МВД, — указано в публикации МАОУ Казанская СОШ.

Известно, что за проявленную смелость тюменца дважды награждали медалями «За отвагу». Среди его наград есть и орден Мужества.

Фото: МАОУ Казанская СОШ
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