Бывший начальник тюменского отдела полиции попал в засаду и погиб на СВО

Posted 30 октября, 11:08
Published 30 октября, 11:08
Modified 30 октября, 11:11
Updated 30 октября, 11:11
Годовщину со дня гибели тюменца, бывшего начальника отдела полиции села Сладково Юрия Фоминцева отметили в Казанской СОШ. В учебном заведении прошел урок Мужества.
Тюменец Юрий Фоминцев был выпускником Казанской средней школы. В зону СВО он ушел добровольцем, после подписал контракт. Год назад он принял свой последний бой на фронте. 24 октября прошлого года под селом Крынки Херсонской области группа Фоминцева попала в засаду ВСУ.
Тюменца ранили в ногу. Он смог самостоятельно оказать себе помощь. Продолжил руководить действиями сослуживцев. Однако вскоре получил второе ранение, которое было для него смертельным.
— В Казанской средней школе прошел урок мужества, посвященный выпускнику нашей школы, герою СВО Юрию Фоминцеву. Почетными гостями мероприятия стали родители — Екатерина Дмитриевна и Геннадий Михайлович Фоминцевы, а также сослуживцы Юрия — ветераны МВД, — указано в публикации МАОУ Казанская СОШ.
Известно, что за проявленную смелость тюменца дважды награждали медалями «За отвагу». Среди его наград есть и орден Мужества.
Ранее «Наш Город» писал, что в Аромашевском районе накануне простились с погибшим в Чечне уроженцем Тюменской области, бойцом Росгвардии Дмитрием Верещенко.