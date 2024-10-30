Бывший начальник тюменского отдела полиции попал в засаду и погиб на СВО

Тюменец Юрий Фоминцев был выпускником Казанской средней школы. В зону СВО он ушел добровольцем, после подписал контракт. Год назад он принял свой последний бой на фронте. 24 октября прошлого года под селом Крынки Херсонской области группа Фоминцева попала в засаду ВСУ.