Заведено уголовное дело. В Тюмени на улице Полевой обнаружили разлив нефтепродуктов

Posted 30 октября, 10:39
Published 30 октября, 10:39
Modified 30 октября, 10:41
Updated 30 октября, 10:41
О том, что площадь загрязнения составила порядка 100 квадратных метров, уточнили в надзорном ведомстве Тюменской области.
В ведомстве добавили, что по результатам проведения лабораторных исследований, измерений и испытаний пробе отхода производства и потребления присвоен третий класс опасности отходов и установлен компонентный состав.
Выяснилось, что сумма причиненного вреда — полмиллиона рублей. По факту разлива нефтепродуктов было возбуждено уголовное дело.
Ранее «Наш Город» писал, что с департамента земельных отношений взыскали 689 тысяч рублей за разлив битума на улице Полевой. Содержание нефтепродуктов в почве было превышено в шесть раз.