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Posted 30 октября, 10:39

Published 30 октября, 10:39

Modified 30 октября, 10:41

Updated 30 октября, 10:41

Заведено уголовное дело. В Тюмени на улице Полевой обнаружили разлив нефтепродуктов

Заведено уголовное дело. В Тюмени на улице Полевой обнаружили разлив нефтепродуктов

30 октября 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney.
По информации региональной прокуратуры, в Тюмени на улице Полевой произошел разлив нефтепродуктов. При этом площадь загрязнения составила около 100 квадратных метров.

О том, что площадь загрязнения составила порядка 100 квадратных метров, уточнили в надзорном ведомстве Тюменской области.

В ведомстве добавили, что по результатам проведения лабораторных исследований, измерений и испытаний пробе отхода производства и потребления присвоен третий класс опасности отходов и установлен компонентный состав.

Выяснилось, что сумма причиненного вреда — полмиллиона рублей. По факту разлива нефтепродуктов было возбуждено уголовное дело.

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Ранее «Наш Город» писал, что с департамента земельных отношений взыскали 689 тысяч рублей за разлив битума на улице Полевой. Содержание нефтепродуктов в почве было превышено в шесть раз.

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