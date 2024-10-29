Участника СВО из Тюмени обвиняют в мошенничестве, а горожане болеют пневмонией

Тюменской области грозит эпидемия микоплазменной пневмонии. Уже сейчас ей болеют и дети, и взрослые. Несмотря на то что болезнь может протекать в легкой форме, ее последствия и осложнения могут быть серьезными. К ним относятся: плеврит, бронхит и сердечно-сосудистые проблемы (в редких случаях инфекция может затрагивать сердце, вызывая миокардит).