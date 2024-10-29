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Posted 29 октября, 12:50

Published 29 октября, 12:50

Modified 29 октября, 12:52

Updated 29 октября, 12:52

Участника СВО из Тюмени обвиняют в мошенничестве, а горожане болеют пневмонией

Участника СВО из Тюмени обвиняют в мошенничестве, а горожане болеют пневмонией

29 октября 2024, 12:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
Участник специальной военной операции, бывший замкомандира боевой машины занимался мошенничеством и обманывал людей на деньги, уголовное дело уже направлено в суд. Тем временем, все больше тюменцев болеют микоплазменной пневмонией.

Авария с пьяным тюменцем

Накануне в Нижнетавдинском районе Тюменской области случилось жуткое дорожно-транспортное происшествие. Машина Nissan под управлением пьяного водителя съехала в кювет и перевернулась.

33-летняя женщина (знакомая водителя) и ее 7-летний ребенок, которые находились в машине, получили ушибы. По словам пострадавшей, они направлялись в магазин.

Пьяный тюменец вез мать с ребенком в магазин и перевернулся в кювет
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Отельеры Тюмени подняли цены на проживание

В нашем регионе выросла цена на проживание в отелях. По информации департамента потребительского рынка и туризма региона, за год средняя стоимость выросла на 27 процентов. Сутки размещения обойдутся жителям региона в 3,4 тысячи рублей, а средняя продолжительность пребывания составляет до четырех дней.

Повышение цен связано с увеличением спроса на услуги гостиниц и инфляцией. Отельеры отметили дефицит кадров по некоторым профессиям.

Отельеры Тюмени подняли цены на проживание
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Тюменцев косит микоплазменная пневмония

Тюменской области грозит эпидемия микоплазменной пневмонии. Уже сейчас ей болеют и дети, и взрослые. Несмотря на то что болезнь может протекать в легкой форме, ее последствия и осложнения могут быть серьезными. К ним относятся: плеврит, бронхит и сердечно-сосудистые проблемы (в редких случаях инфекция может затрагивать сердце, вызывая миокардит).

Группы с повышенным риском заражения включают детей, людей с ослабленным иммунитетом, а также страдающих обструктивными заболеваниями дыхательных путей.

Особо заразно! Тюменской области грозит эпидемия микоплазменной пневмонии
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Участник СВО из Тюмени обворовывал пенсионерок

35-летний Владимир, бывший замкомандира боевой машины в зоне СВО оказался мошенником. Спустя месяц военной службы он сбежал. Приехал в Тюмень, где стал заниматься телефонным мошенничеством. Обманывал пенсионеров по известной схеме «ваш родственник стал виновником аварии». Его жертвами стали два человека. Они потеряли крупные суммы.

Задержали мужчину в апреле 2024 года. В отношении военного возбуждено два уголовных дела по статьям «Дезертирство» и за «Мошенничество». Уголовное дело направлено в суд.

Участника СВО из Тюмени обвинили в мошенничестве. Он обворовывал пенсионерок
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Сыну тюменского экс-депутата грозит срок из-за невнимательности

Бывшего заместителя мэра Тюмени Сергея Роженцева отправили в СИЗО из-за невнимательности при проверке документов на поставку обмундирования для участников специальной военной операции.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время он находится под стражей.

Сыну тюменского экс-депутата грозит срок из-за невнимательности
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