Участника СВО из Тюмени обвиняют в мошенничестве, а горожане болеют пневмонией

Posted 29 октября, 12:50
Published 29 октября, 12:50
Modified 29 октября, 12:52
Updated 29 октября, 12:52
Накануне в Нижнетавдинском районе Тюменской области случилось жуткое дорожно-транспортное происшествие. Машина Nissan под управлением пьяного водителя съехала в кювет и перевернулась.
33-летняя женщина (знакомая водителя) и ее 7-летний ребенок, которые находились в машине, получили ушибы. По словам пострадавшей, они направлялись в магазин.
В нашем регионе выросла цена на проживание в отелях. По информации департамента потребительского рынка и туризма региона, за год средняя стоимость выросла на 27 процентов. Сутки размещения обойдутся жителям региона в 3,4 тысячи рублей, а средняя продолжительность пребывания составляет до четырех дней.
Повышение цен связано с увеличением спроса на услуги гостиниц и инфляцией. Отельеры отметили дефицит кадров по некоторым профессиям.
Тюменской области грозит эпидемия микоплазменной пневмонии. Уже сейчас ей болеют и дети, и взрослые. Несмотря на то что болезнь может протекать в легкой форме, ее последствия и осложнения могут быть серьезными. К ним относятся: плеврит, бронхит и сердечно-сосудистые проблемы (в редких случаях инфекция может затрагивать сердце, вызывая миокардит).
Группы с повышенным риском заражения включают детей, людей с ослабленным иммунитетом, а также страдающих обструктивными заболеваниями дыхательных путей.
35-летний Владимир, бывший замкомандира боевой машины в зоне СВО оказался мошенником. Спустя месяц военной службы он сбежал. Приехал в Тюмень, где стал заниматься телефонным мошенничеством. Обманывал пенсионеров по известной схеме «ваш родственник стал виновником аварии». Его жертвами стали два человека. Они потеряли крупные суммы.
Задержали мужчину в апреле 2024 года. В отношении военного возбуждено два уголовных дела по статьям «Дезертирство» и за «Мошенничество». Уголовное дело направлено в суд.
Бывшего заместителя мэра Тюмени Сергея Роженцева отправили в СИЗО из-за невнимательности при проверке документов на поставку обмундирования для участников специальной военной операции.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время он находится под стражей.