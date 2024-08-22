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Posted 22 августа, 05:11

Published 22 августа, 05:11

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Тюменская физико-математическая школа вошла в топ престижного рейтинга

Тюменская физико-математическая школа вошла в топ престижного рейтинга

22 августа 2024, 05:11
Фото: Изображение Midjourney
Физико-математическая школа Тюменской области вошла в число лидеров в рейтинге RAEX. Об этом сообщило Информцентр правительства региона.

Рейтинг подготовило агентство «РАЭКС-Аналитика». На данных о поступлении школьников в ведущие университеты страны составлен список лучших российских школ.

«Тюменская Физико-математическая школа заняла 5 место в общероссийском рейтинге по конкурентоспособности выпускников. А в сфере „технические, естественно-научные направления и точные науки“ — четвертое», — пояснили в Информцентре.

Годом ранее тюменская ФМШ в данном рейтинге была на 9 и 7 местах соответственно.

Отметим, выявление, развитие и реализация потенциала талантливых детей и молодежи в Тюменской области осуществляется в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Основными задачами Физико-математической школы является ранее вовлечения в научную, исследовательскую, предметно-прикладную деятельность, подготовка школьников к успешному участию в предметных олимпиадах, молодежных научных форумах, совершенствование навыков исследовательской деятельности, развитие креативности и повышение уровня социализации личности.

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