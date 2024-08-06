Госстройнадзор проверил строительство школы на Красных Зорях в Тюмени

Posted 6 августа, 12:23
Published 6 августа, 12:23
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Строительство идёт по графику. Каменщики кладут стены 1 и 3 блоков. На первом блоке завершается перекрытие первого этажа. На втором (административном) блоке монтируют колонны. В строительстве задействовано 76 человек.
Возведение коробки здания планируют завершить к концу года и перейти к отделочным работам. Для этого уже сейчас выполняют монтаж систем тепло-, водоснабжения и канализации по подвалу.
Строительство школы планируют завершить летом 2026 года. Она примет 1100 детей.
В профвизите принял участие советник президента Союза строителей региона Александр Могильников. Эксперты оценили организацию работ на объекте, условия труда. С начала года инспекторы Госстройнадзора ГУС ТО провели 237 профилактических визитов. В зоне внимания строительство важных социальных и промышленных объектов, жилых многоквартирных домов.