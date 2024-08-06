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Posted 6 августа, 12:23

Published 6 августа, 12:23

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Госстройнадзор проверил строительство школы на Красных Зорях в Тюмени

Госстройнадзор проверил строительство школы на Красных Зорях в Тюмени

6 августа 2024, 12:23
Фото: 1MI
На месте старой школы по улице Красных Зорь в Тюмени будет построена новая. В настоящее время на площадке ведутся активные работы. Результативность подрядчика накануне оценили инспекторы Госстройнадзора ГУС Тюменской области, которые посетили стройку с профвизитом.
Фото: ГУС ТО/телеграм

Строительство идёт по графику. Каменщики кладут стены 1 и 3 блоков. На первом блоке завершается перекрытие первого этажа. На втором (административном) блоке монтируют колонны. В строительстве задействовано 76 человек.

Возведение коробки здания планируют завершить к концу года и перейти к отделочным работам. Для этого уже сейчас выполняют монтаж систем тепло-, водоснабжения и канализации по подвалу.

Строительство школы планируют завершить летом 2026 года. Она примет 1100 детей.

В профвизите принял участие советник президента Союза строителей региона Александр Могильников. Эксперты оценили организацию работ на объекте, условия труда. С начала года инспекторы Госстройнадзора ГУС ТО провели 237 профилактических визитов. В зоне внимания строительство важных социальных и промышленных объектов, жилых многоквартирных домов.

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