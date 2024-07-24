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Posted 24 июля, 12:15

Published 24 июля, 12:15

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Тюменские власти планируют обновить еще несколько школ

Тюменские власти планируют обновить еще несколько школ

24 июля 2024, 12:15
Фото: 1MI
Четыре школы в Тюмени и одну в Ишиме будут капитально отреставрированы с 2025 по 2027 годы, если федеральные власти согласуют софинансирование. Об этом сказал глава региона Александр Моор во время своей инспекции соцобъектов, на которых сейчас идут ремонтные работы.
Фото: пресс-служба губернатора ТО

«На следующую бюджетную трехлетку, 2025–2027 годы, мы направили в Министерство просвещения РФ заявки на софинансирование капитального ремонта еще пяти школ. Четыре из них планируется обновить в Тюмени, одну — в Ишиме», — сообщил губернатор.

В ходе объезда объектов в областной столице Александр Моор проверил, как идет капремонт второго корпуса средней школы № 22 на ул. Садовой. Работы выполняются в рамках регионального проекта по модернизации школьных систем образования с привлечением средств федерального бюджета. В здании проводится полная замена всех коммуникаций.

«После завершения капремонта в школе появится тренажерный зал, будут созданы условия для занятия настольным теннисом. Кроме того, будет восстановлен бассейн. Наша цель — полностью завершить работы и ввести здание в строй к 1 сентября 2025 года», — отметил глава региона. К этому же сроку планируется закончить капремонт школы-интерната в Ишиме.

В Тюменской области активно реализуется программа по строительству новых школ, напомнил Александр Моор. Продолжается замена деревянных зданий: в 2024 году открылись две школы в Вагайском и Тобольском районах. К концу 2024 года в областной столице планируется сдать в эксплуатацию школу в микрорайоне Мелиораторов. Кроме того, в поселке Московском Тюменского района должна открыться школа, совмещенная с детским садом.

Во всех школах Тюменской области продолжается подготовка к новому учебному году. В учреждениях проводятся поддерживающие ремонты. К 1 сентября откроются две школы в Тюменском районе, отремонтированные за счет регионального бюджета.

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