Тюменские власти планируют обновить еще несколько школ

Четыре школы в Тюмени и одну в Ишиме будут капитально отреставрированы с 2025 по 2027 годы, если федеральные власти согласуют софинансирование. Об этом сказал глава региона Александр Моор во время своей инспекции соцобъектов, на которых сейчас идут ремонтные работы.

Фото: пресс-служба губернатора ТО «На следующую бюджетную трехлетку, 2025–2027 годы, мы направили в Министерство просвещения РФ заявки на софинансирование капитального ремонта еще пяти школ. Четыре из них планируется обновить в Тюмени, одну — в Ишиме», — сообщил губернатор. В ходе объезда объектов в областной столице Александр Моор проверил, как идет капремонт второго корпуса средней школы № 22 на ул. Садовой. Работы выполняются в рамках регионального проекта по модернизации школьных систем образования с привлечением средств федерального бюджета. В здании проводится полная замена всех коммуникаций. «После завершения капремонта в школе появится тренажерный зал, будут созданы условия для занятия настольным теннисом. Кроме того, будет восстановлен бассейн. Наша цель — полностью завершить работы и ввести здание в строй к 1 сентября 2025 года», — отметил глава региона. К этому же сроку планируется закончить капремонт школы-интерната в Ишиме. В Тюменской области активно реализуется программа по строительству новых школ, напомнил Александр Моор. Продолжается замена деревянных зданий: в 2024 году открылись две школы в Вагайском и Тобольском районах. К концу 2024 года в областной столице планируется сдать в эксплуатацию школу в микрорайоне Мелиораторов. Кроме того, в поселке Московском Тюменского района должна открыться школа, совмещенная с детским садом. Во всех школах Тюменской области продолжается подготовка к новому учебному году. В учреждениях проводятся поддерживающие ремонты. К 1 сентября откроются две школы в Тюменском районе, отремонтированные за счет регионального бюджета.