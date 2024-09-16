Устают и требуют денег! Тюменские работодатели пожаловались на сотрудников-зумеров

Специалист говорит о том, что сотрудники нового поколения могут быть даже более эффективнее своих предшественников, если организовать для них комфортное рабочее место, не навязывать дополнительные задачи и не беспокоить их в периоды законного отдыха, а также дополнительно мотивировать внутренними корпоративными вознаграждениями, например системой «предповышений». Так сотрудник будет ощущать карьерный рост, а деление должности на условные уровни, позволит сохранить баланс распределения сил и средств.