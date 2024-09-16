Устают и требуют денег! Тюменские работодатели пожаловались на сотрудников-зумеров

Posted 16 сентября, 08:34
Published 16 сентября, 08:34
Modified 16 сентября, 08:36
Updated 16 сентября, 08:36
Руководители компаний на личных встречах часто обсуждают проблему кадрового дефицита и трудоспособность нового поколения. И довольно часто беседы сводятся к тому, что из современной молодежи сотрудники пока получаются никудышные.
«Очень нежные ребята сейчас приходят. То у них выгорание, то личные границы нарушил кто-то. И при этом каждый месяц просят поднять зарплату», — рассказал один из руководителей крупной тюменской компании.
О том, что на рабочих местах с представителями нового поколения часто бывает непросто рассказывает и HR-специалист Инна Баканова. Она говорит о том, что все чаще молодые специалисты увольняются, не проработав и месяца, из-за того, что общий язык между сотрудником и руководителем не был найден.
«Новое поколение отличается высокой концентрацией на своих правах и ориентированностью на личный интерес, а не корпоративный. Они почти не стремятся показать лучший результат в коллективе, предпочитают работать неспешно и наотрез отказываются задерживаться или решать рабочие вопросы после окончания рабочего дня», — характеризует новых сотрудников специалист.
Среди прочих частых жалоб, адресованных зуммерам: завышенная самооценка, невыполнение плана, игнорирование требований руководства, опоздания и даже прогулы. Некоторые молодые сотрудники считают, что они могут самовольно остаться на денек дома, если плохо себя чувствуют. Больничный при этом работники не оформляют.
С большей охотой работодатели бы наняли представителей поколения миллениалов (люди, которые родились в 1981–1996 годах), которые считаются более податливыми и ответственными. Психолог Петр Зосимов такую разницу поколений считает закономерной и серьезно зависимой от социальных сетей и состояния экономики.
«Для офиса миллениал лучше зуммера, если мы говорим о классическом их представлении. Дело в том, что миллениалы у нас росли в период кризиса, а потому они стремятся к финансовой стабильности и готовы много работать. У Зумеров же был экономический спад в период взросления, а вместе с ним развитие соцсетей и пропаганда отстаивания личных границ», — говорит специалист.
Он также отмечает, что новое поколение зумеров старается избежать повторения трудового сценария родителей, которые относятся к «поколению Х» также отличающегося трудолюбием, готовностью к переработкам и ориентированностью на успех компании. Зосимов отмечает, что многие дети таких родителей дома почти не видели взрослого из-за высокой трудовой занятости, в результате чего и сформировалось стремление строить жизнь вокруг себя и своей семьи, а не вокруг работы.
«Они хотят другой жизни и работа для них лишь инструмент, а не смысл бытия. Поэтому с ними так сложно и потому они пугают увольнениями, а их таким заявлением уже не заставишь работать лучше», — объяснил психолог.
Однако и с замашками нового поколения работать можно. Так считает менеджер по развитию корпоративной культуры Анна Тимофеева. Она также отмечает, что конфликтов на работе стало бы существенно меньше, если бы и сами работодатели попытались пойти навстречу молодым сотрудникам.
«Везде сейчас жалуются на молодежь и мало кто учится с ней работать. Хотя у нас в Тюмени много работоспособных и компетентных ребят, с ними просто нужно уметь найти общий язык. Давайте признаем, что никто не обязан задерживаться на работе и отвечать на вопросы начальника после окончания рабочего дня. Но, если вы хотите, чтобы сотрудник задержался — заплатите ему за переработку. Так вопрос будет решен. Зуммеры и миллениалы изнежили руководителей, вот они сейчас и в шоке», — считает Тимофеева.
Специалист говорит о том, что сотрудники нового поколения могут быть даже более эффективнее своих предшественников, если организовать для них комфортное рабочее место, не навязывать дополнительные задачи и не беспокоить их в периоды законного отдыха, а также дополнительно мотивировать внутренними корпоративными вознаграждениями, например системой «предповышений». Так сотрудник будет ощущать карьерный рост, а деление должности на условные уровни, позволит сохранить баланс распределения сил и средств.