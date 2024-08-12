Работа официантом и бариста стала самой популярной у тюменцев

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
Также на рынок труда стали активнее выходить упаковщики, автомойщики и DevOps-инженеры (+28% каждая специализация), ассистенты врачей (+23%), кассиры-операционисты (+21%), промоутеры, преподаватели и воспитатели (+20%), оценщики и ветврачи (+19%), а также грузчики, архитекторы и медсестры (+17%).
Одновременно с этим среди соискателей стало меньше менеджеров по стратегии (-9%), руководителей отдела аналитики (-6%), маляров, методистов и мастеров ногтевого сервиса (-5%), монтажников и артистов (-4%).
«В регионе наблюдается сезонный рост активных резюме во всех сферах. Это обусловлено выходом на рынок выпускников учебных заведений. Так в июле-начале августа было опубликовано или обновлено более 82,7 тысяч резюме, что на 29% превышает прошлогодние показатели», — пояснили аналитики платформы рекрутинга НeadHunter.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более чем на 80% увеличился спрос на медперсонал. В больницы региона требуются медсестры, медбратья и фельдшеры.