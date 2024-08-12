Работа официантом и бариста стала самой популярной у тюменцев

Также на рынок труда стали активнее выходить упаковщики, автомойщики и DevOps-инженеры (+28% каждая специализация), ассистенты врачей (+23%), кассиры-операционисты (+21%), промоутеры, преподаватели и воспитатели (+20%), оценщики и ветврачи (+19%), а также грузчики, архитекторы и медсестры (+17%).