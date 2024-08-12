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Тюменцы хотят работать барменами и официантами

Работа официантом и бариста стала самой популярной у тюменцев

12 августа 2024, 07:37
Фото: 1MI

Тюменцы хотят работать барменами и официантами

За последний месяц число резюме, опубликованных в отрасли гостеприимства и ресторанного бизнеса, выросло на 20%. Наибольшая часть соискателей ищут работу барменом, официантом и бариста (рост числе резюме за месяц на 34%).

Также на рынок труда стали активнее выходить упаковщики, автомойщики и DevOps-инженеры (+28% каждая специализация), ассистенты врачей (+23%), кассиры-операционисты (+21%), промоутеры, преподаватели и воспитатели (+20%), оценщики и ветврачи (+19%), а также грузчики, архитекторы и медсестры (+17%).

Одновременно с этим среди соискателей стало меньше менеджеров по стратегии (-9%), руководителей отдела аналитики (-6%), маляров, методистов и мастеров ногтевого сервиса (-5%), монтажников и артистов (-4%).

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«В регионе наблюдается сезонный рост активных резюме во всех сферах. Это обусловлено выходом на рынок выпускников учебных заведений. Так в июле-начале августа было опубликовано или обновлено более 82,7 тысяч резюме, что на 29% превышает прошлогодние показатели», — пояснили аналитики платформы рекрутинга НeadHunter.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более чем на 80% увеличился спрос на медперсонал. В больницы региона требуются медсестры, медбратья и фельдшеры.

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