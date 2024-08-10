Стали богаче? В Тюменской области средняя зарплата выросла за месяц почти на 7%

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
По информации ведомства, по уровню среднего заработка регион находится на третьем месте в Уральском федеральном округе. Традиционно самые высокие зарплаты получают жители Ямала и Югры — 201,5 тысячи и 128,9 тысячи рублей соответственно.
В Свердловской области в среднем жители зарабатывают 76,1 тысячу рублей, в Челябинской и Курганской областях — 71,7 и 67,2 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий с зарплатой около 500 тысяч рублей в месяц. В него вошли врачи и руководители.