nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

В Тюменской области средняя зарплата превысила 82,8 тысячи рублей

Стали богаче? В Тюменской области средняя зарплата выросла за месяц почти на 7%

10 августа 2024, 10:46
Фото: 1MI

В Тюменской области средняя зарплата превысила 82,8 тысячи рублей

За последний год рост составил 14,3%. Размер средней номинальной начисленной зарплаты в Тюменской области достиг 82,9 тысячи рублей, сообщает Росстат.

По информации ведомства, по уровню среднего заработка регион находится на третьем месте в Уральском федеральном округе. Традиционно самые высокие зарплаты получают жители Ямала и Югры — 201,5 тысячи и 128,9 тысячи рублей соответственно.

В Свердловской области в среднем жители зарабатывают 76,1 тысячу рублей, в Челябинской и Курганской областях — 71,7 и 67,2 тысячи рублей.

Читайте также:
Обнаружен опасный предмет. В Тобольске идет эвакуация жителейЛариса Долина выступит с концертом в ТюмениКонно-спортивный пробег «Великий Сибирский Путь» стартовал в Тюменской области
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Зарплата#Росстат#Доходы#Средняя зарплата
Подпишитесь
Ситуация критическая! Уровень воды в обмелевшей Туре пугает тюменцев
Вчера, 07:52
Кому в Тюмени готовы платить по полмиллиона рублей в месяц
Вчера, 07:47
Дадут задний ход? Блокировка YouTube повысила интерес тюменцев к обходу запрета
Вчера, 08:42
Провели отдых в постели. Тюменская семья подхватила ротавирус в Адлере
Вчера, 11:32
Кто свояк и золовка? Тест — сможете ли вы правильно назвать всех своих родственников
Вчера, 05:42
Помощник гранатометчика из Тюменской области погиб в зоне СВО
Вчера, 07:59