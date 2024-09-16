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Posted 16 сентября, 10:34

Published 16 сентября, 10:34

Modified 16 сентября, 10:36

Updated 16 сентября, 10:36

Две программы о Тюменской области выйдут в ноябре на первом канале.

Московского журналиста в Тюмени накормили ухой с нефтью

16 сентября 2024, 10:34
Фото: 1MI

Две программы о Тюменской области выйдут в ноябре на первом канале.

В Тюменской области прошли съемки проекта Первого канала «Жизнь своих». В серии передач ведущий и автор Евгений Кривцов рассказывает о необычной жизни обычных россиян.

В течение двух недель по Тюменской области путешествовала съемочная группа проекта Первого канала. В поле зрения попали Тобольск и Тюмень. Отснятые материалы лягут в основу двух серий программы.

«Лично для меня этот регион всегда был крайне интересен — особенно после исторических романов писателя Алексея Иванова. Я хотел сюда попасть просто для того, чтобы своими глазами увидеть все то, о чем написано», — рассказал Евгений Кривцов в интервью «Вслух.ру»

В Тюмени команда побывала у Вадима Шитова, который рассказал о тюменских наличниках; посетили учебную буровую установку, где Евгения Кривцова накормили ухой с нефтью и посвятили в нефтяники; искупался в термальных источниках в Верхнем Бору, принял участие в тренировке в новом для него виде спорта: хоккее на валенках с мячом.

И это далеко не все истории, подаренные журналисту городом и областью.

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Ранее «Наш город» рассказывал о съемках фильма «Буратино». Роль Дуремара в нем сыграет тюменец Лев Зулькарнаев.

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#Надежда Зеленина#Тюмень#Первый канал#Евгений Кривцов
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