Московского журналиста в Тюмени накормили ухой с нефтью

В Тюмени команда побывала у Вадима Шитова, который рассказал о тюменских наличниках; посетили учебную буровую установку, где Евгения Кривцова накормили ухой с нефтью и посвятили в нефтяники; искупался в термальных источниках в Верхнем Бору, принял участие в тренировке в новом для него виде спорта: хоккее на валенках с мячом.