Московского журналиста в Тюмени накормили ухой с нефтью

Posted 16 сентября, 10:34
Published 16 сентября, 10:34
Modified 16 сентября, 10:36
Updated 16 сентября, 10:36
В течение двух недель по Тюменской области путешествовала съемочная группа проекта Первого канала. В поле зрения попали Тобольск и Тюмень. Отснятые материалы лягут в основу двух серий программы.
«Лично для меня этот регион всегда был крайне интересен — особенно после исторических романов писателя Алексея Иванова. Я хотел сюда попасть просто для того, чтобы своими глазами увидеть все то, о чем написано», — рассказал Евгений Кривцов в интервью «Вслух.ру»
В Тюмени команда побывала у Вадима Шитова, который рассказал о тюменских наличниках; посетили учебную буровую установку, где Евгения Кривцова накормили ухой с нефтью и посвятили в нефтяники; искупался в термальных источниках в Верхнем Бору, принял участие в тренировке в новом для него виде спорта: хоккее на валенках с мячом.
И это далеко не все истории, подаренные журналисту городом и областью.
Ранее «Наш город» рассказывал о съемках фильма «Буратино». Роль Дуремара в нем сыграет тюменец Лев Зулькарнаев.