Звезда «Слова пацана» из Тюмени сыграет Дуремара в новом современном «Буратино»

Posted 12 сентября, 14:46
Published 12 сентября, 14:46
Modified 12 сентября, 14:48
Updated 12 сентября, 14:48
«Теперь уже можно сказать. Буду играть Дуремара в новой экранизации „Буратино“, — цитирует telegram-канал артиста NEFT
Съемки «Буратино» уже стартовали. В кресле режиссера Игорь Волошин. Буратино сыграет 14-летняя Виталия Корниенко. Кота Базилио — Александр Петров, Артемона — Марк Эйдельштейн.
Продюсеры фильма объявили всероссийский кастинг на эпизодическую роль в ключевой сцене ленты. Заявки еще принимаются. Премьера запланирована на 2026 год.
Ранее «Наш город» рассказывал о звездных холостяках.
Среди них и исполнитель роли Артемона — Марк Эйдельштейн.