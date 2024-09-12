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Posted 12 сентября, 14:46

Published 12 сентября, 14:46

Modified 12 сентября, 14:48

Updated 12 сентября, 14:48

Звезда «Слова пацана» из Тюмени сыграет Дуремара в новом современном «Буратино»

Звезда «Слова пацана» из Тюмени сыграет Дуремара в новом современном «Буратино»

12 сентября 2024, 14:46
Фото: 1MI
Восходящая кинозвезда Лев Зулькарнаев воплотит на большом экране образ Дуремара. Интересно, что роль Арлекина получил его партнер по сериалу «Слово пацана» Рузиль Минекаев.
«Теперь уже можно сказать. Буду играть Дуремара в новой экранизации „Буратино“, — цитирует telegram-канал артиста NEFT

Съемки «Буратино» уже стартовали. В кресле режиссера Игорь Волошин. Буратино сыграет 14-летняя Виталия Корниенко. Кота Базилио — Александр Петров, Артемона — Марк Эйдельштейн.

Продюсеры фильма объявили всероссийский кастинг на эпизодическую роль в ключевой сцене ленты. Заявки еще принимаются. Премьера запланирована на 2026 год.

Фото: https://t.me/zullev
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Ранее «Наш город» рассказывал о звездных холостяках.

Среди них и исполнитель роли Артемона — Марк Эйдельштейн.

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#Надежда Зеленина#Премьера#Кастинг#Лев Зулькарнаев#Рузиль Минекаев#Буратино
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