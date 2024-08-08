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Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:15

Updated Сегодня, 18:15

Звездные женихи: пять знаменитостей, которые не спешат связать себя узами брака

Звездные женихи: пять знаменитостей, которые не спешат связать себя узами брака

8 августа 2024, 18:14
Фото: Изображение Midjourney
Среди российских знаменитостей есть те, кто все еще продолжает искать вторую половинку. Из нашей статьи вы узнаете, чем эти звездные женихи заслужили симпатию поклонниц и как они проводят время в ожидании судьбоносного знакомства.

Недавно Павел Дуров решил шокировать общественность и заявил, что был донором биоматериалов. По словам знаменитости, он имеет более ста детей, зачатых в пробирке. Оригинальный поступок породил множество интернет-мемов, повысив интерес пользователей к теме подобного вида донорства. Примерно в то же время стали распространяться слухи о троих подросших детях Дурова от Ирины Болгар. Женщина настаивает, что имела близкие отношения с Павлом — владельцем состояния в 9,15 млрд долларов, что эквивалентно сумме 78,4 млрд рублей.

Статус холостяка, который Никита Кологривый обрел после развода с женой, произошедшего из-за частых командировок и занятости, не мешает актеру заботиться о дочери и активно сниматься в кинопроектах, сообщает newia.ru.

Талант и яркая внешность Марка Эйдельштейна, а также получение им «Золотой пальмовой ветви» в Каннах заставляют сердца сотен поклонниц биться чаще. Несмотря на молодость, у Марка за плечами уже немало ролей, но актер не останавливается на достигнутом. Его отец с гордостью заявляет, что сына не коснулась звездная болезнь.

Уже несколько лет Егор Крид является обладателем негласного статуса завидного жениха, полученного от поклонниц. Певца не радует одиночество — он мечтает стать многодетным отцом, но никак не может найти ту единственную. Егор признается: когда-то он думал, что в теперешнем возрасте уже поведет детей в школу. Сейчас он много выступает и участвует в нескольких проектах.

Тимати никогда не вступал в брак официально, но в отношениях с моделью Аленой Шишковой у него родилась дочь Алиса. Матерью его сына Ратмира является Анастасия Решетова. Артист нечасто выступает, сконцентрирован на бизнесе и в отношениях не состоит.

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