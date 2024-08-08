Звездные женихи: пять знаменитостей, которые не спешат связать себя узами брака

Уже несколько лет Егор Крид является обладателем негласного статуса завидного жениха, полученного от поклонниц. Певца не радует одиночество — он мечтает стать многодетным отцом, но никак не может найти ту единственную. Егор признается: когда-то он думал, что в теперешнем возрасте уже поведет детей в школу. Сейчас он много выступает и участвует в нескольких проектах.