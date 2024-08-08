Звездные женихи: пять знаменитостей, которые не спешат связать себя узами брака

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Недавно Павел Дуров решил шокировать общественность и заявил, что был донором биоматериалов. По словам знаменитости, он имеет более ста детей, зачатых в пробирке. Оригинальный поступок породил множество интернет-мемов, повысив интерес пользователей к теме подобного вида донорства. Примерно в то же время стали распространяться слухи о троих подросших детях Дурова от Ирины Болгар. Женщина настаивает, что имела близкие отношения с Павлом — владельцем состояния в 9,15 млрд долларов, что эквивалентно сумме 78,4 млрд рублей.
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