Жители Тюменской области украли 47 тонн нефти в составе ОПГ

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Вскоре будут судить тюменцев, которые на протяжении двух месяцев воровали нефть. Сумма украденного — один миллион рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Следствие считает, что кражи нефти происходили осенью 2020 года. Десять тюменцев в составе ОПГ похищали нефть, после чего продавали ее.
— За два месяца обвиняемые совершили хищение 47 тонн нефти на сумму более одного миллиона рублей через врезку в магистральном нефтепроводе, пролегающем по территории Нижнетавдинского района, — сообщили в надзорном ведомстве.
Двое преступников объявлены в розыск. Уголовные дела в отношении остальных злоумышленников направили в Нижнетавдинский районный суд Тюменской области для утверждения приговора.
В преддверии 80-летия региона «Наш город» рассказывал о том, как проходила геологоразведка и другие интересные факты о нефти в Западной Сибири.