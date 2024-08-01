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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

Жители Тюменской области украли 47 тонн нефти в составе ОПГ

Жители Тюменской области украли 47 тонн нефти в составе ОПГ

1 августа 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney
Десять жителей Тюменской области в составе ОПГ украли 47 тонн нефти. Сумма ущерба составила один миллион рублей, информирует прокуратура Тюменской области.

Вскоре будут судить тюменцев, которые на протяжении двух месяцев воровали нефть. Сумма украденного — один миллион рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Следствие считает, что кражи нефти происходили осенью 2020 года. Десять тюменцев в составе ОПГ похищали нефть, после чего продавали ее.

— За два месяца обвиняемые совершили хищение 47 тонн нефти на сумму более одного миллиона рублей через врезку в магистральном нефтепроводе, пролегающем по территории Нижнетавдинского района, — сообщили в надзорном ведомстве.

Двое преступников объявлены в розыск. Уголовные дела в отношении остальных злоумышленников направили в Нижнетавдинский районный суд Тюменской области для утверждения приговора.

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В преддверии 80-летия региона «Наш город» рассказывал о том, как проходила геологоразведка и другие интересные факты о нефти в Западной Сибири.

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