Тюменский нефтяник стал инвалидом, упав с высоты на месторождении

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Как стало известно из материалов дела, мужчина трудился машинистом крана в «РН-Снрвис» на Приобском месторождении ХМАО. В результате монтажа оборудования, он упал с высоты четырех метров.
В суде прокуратурой было доказано, что следствием несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ. Работник теперь вынужден передвигаться на инвалидной коляске.
В пользу пострадавшего взыскали 3,5 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти не хотели платить компенсацию покусанному собаками инвалиду.