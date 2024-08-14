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Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Тюменский нефтяник стал инвалидом, упав с высоты на месторождении

Тюменский нефтяник стал инвалидом, упав с высоты на месторождении

14 августа 2024, 04:23
Фото: Изображение Midjourney
Житель Голышманово стал инвалидом, упав с высоты на работе. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Как стало известно из материалов дела, мужчина трудился машинистом крана в «РН-Снрвис» на Приобском месторождении ХМАО. В результате монтажа оборудования, он упал с высоты четырех метров.

В суде прокуратурой было доказано, что следствием несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ. Работник теперь вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

В пользу пострадавшего взыскали 3,5 миллиона рублей.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти не хотели платить компенсацию покусанному собаками инвалиду.

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