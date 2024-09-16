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Posted 16 сентября, 07:50

Published 16 сентября, 07:50

Modified 16 сентября, 07:52

Updated 16 сентября, 07:52

Тюмень вошла в пятерку городов, где людям надо много денег для счастья

Вот это аппетиты! Сколько денег нужно тюменцам для счастья?

16 сентября 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney

Тюмень вошла в пятерку городов, где людям надо много денег для счастья

Тюмень оказалась на четвертом месте среди городов страны с самыми высокими запросами к денежному эквиваленту счастья. Опрос на тему финансов провел сайт SuperJob.

В течение месяца россияне отвечали на вопрос «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»

Исследование показало, что жителям Тюмени для счастья необходимо 253 тысячи рублей. Первые две строчки заняли Москва с показателем в 276 тысяч и Владивосток с 270 тысячами. Третью — Ростов-на-Дону: 257 тысяч.

Жителям Новосибирска нужно 245 тысяч в месяц, омичам 225. Самыми скромными из опрошенных оказались жители Кирова, они были бы счастливы иметь «всего» по 178 тысяч в месяц.

Интересно, что, согласно опросу, мужчинам требуется больше денег, чем женщинам. А людям младше 24 лет меньше, чем 45-летним. Средняя сумма по стране составила 250 тысяч рублей. И это на 50 тысяч больше, чем год назад.

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Ранее «Наш город» писал о тюменце, который выиграл в лотерею. Удача принесла ему больше 2 миллионов рублей.

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#Надежда Зеленина#Деньги#Статистика#Исследования#Счастье#Исследование
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