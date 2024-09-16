Вот это аппетиты! Сколько денег нужно тюменцам для счастья?

Posted 16 сентября, 07:50
Published 16 сентября, 07:50
Modified 16 сентября, 07:52
Updated 16 сентября, 07:52
В течение месяца россияне отвечали на вопрос «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»
Исследование показало, что жителям Тюмени для счастья необходимо 253 тысячи рублей. Первые две строчки заняли Москва с показателем в 276 тысяч и Владивосток с 270 тысячами. Третью — Ростов-на-Дону: 257 тысяч.
Жителям Новосибирска нужно 245 тысяч в месяц, омичам 225. Самыми скромными из опрошенных оказались жители Кирова, они были бы счастливы иметь «всего» по 178 тысяч в месяц.
Интересно, что, согласно опросу, мужчинам требуется больше денег, чем женщинам. А людям младше 24 лет меньше, чем 45-летним. Средняя сумма по стране составила 250 тысяч рублей. И это на 50 тысяч больше, чем год назад.
Ранее «Наш город» писал о тюменце, который выиграл в лотерею. Удача принесла ему больше 2 миллионов рублей.