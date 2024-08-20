Зачем ваши дети нужны? Глава «Ахмата» ответил родителям пропавших в Курске срочников

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Напомним, пропали еще двое тюменских срочников, проходивших службу в военной части на территории Курской области. Речь идет о 20-летних Кирилле Филипе и Владимире Сироткине. Всего же по разным данным число пропавших тюменских солдат в Курской области может достигать пяти.
По словам мамы Кирилла, связь с сыном оборвалась 5 августа. А Владимир последний раз выходил на связь с родными 12 августа. Оба бойца могут находиться в украинском плену.
Апти Алаудинов объяснил родителям, почему срочников сейчас отправляют в Курскую область.
«Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, они являются служащими, не должны защищать отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня вообще встает к вам один вопрос: А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?», — сказал Алаудинов.
Он подчеркнул, что может понять недовольство родителей, которые сетуют на оплату службы своих детей-срочников, особенно по сравнению с контрактниками. Так, он предложил военным рассмотреть возможность подписания контракта.
Командир «Ахмата» также подчеркнул, что в нашей стране сегодня должны стоять строем все.
«Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свое отечество, свою веру в бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего. Ничего!», — приводят слова генерала Алаудинова «Новые известия».
Ранее «Наш город» сообщал, что житель села Бегила Ярковского района Роман Перевозчиков погиб во время проведения специальной военной операции. Указом президента Владимира Путина награждён медалью «За отвагу» посмертно. В честь Перевозчикова в его школе открыли «Парту героя».