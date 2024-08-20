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Глава «Ахмата» ответил родителям пропавших в Курске тюменских срочников

Зачем ваши дети нужны? Глава «Ахмата» ответил родителям пропавших в Курске срочников

20 августа 2024, 06:46
Фото: 1MI

Глава «Ахмата» ответил родителям пропавших в Курске тюменских срочников

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир чеченского отряда «Ахмат» Апти Алаудинов записал видеообращение, адресованное родителям солдат-срочников, которые беспокоятся о том, что их детям придется, или пришлось участвовать в боевых действиях в Курской области.

Напомним, пропали еще двое тюменских срочников, проходивших службу в военной части на территории Курской области. Речь идет о 20-летних Кирилле Филипе и Владимире Сироткине. Всего же по разным данным число пропавших тюменских солдат в Курской области может достигать пяти.

По словам мамы Кирилла, связь с сыном оборвалась 5 августа. А Владимир последний раз выходил на связь с родными 12 августа. Оба бойца могут находиться в украинском плену.

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Апти Алаудинов объяснил родителям, почему срочников сейчас отправляют в Курскую область.

«Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, они являются служащими, не должны защищать отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня вообще встает к вам один вопрос: А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?», — сказал Алаудинов.

Он подчеркнул, что может понять недовольство родителей, которые сетуют на оплату службы своих детей-срочников, особенно по сравнению с контрактниками. Так, он предложил военным рассмотреть возможность подписания контракта.

Командир «Ахмата» также подчеркнул, что в нашей стране сегодня должны стоять строем все.

«Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свое отечество, свою веру в бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего. Ничего!», — приводят слова генерала Алаудинова «Новые известия».
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