Освобождал Бердычи: на СВО погиб 47-летний гранатометчик из Тюменской области

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 10:02
Валерьян Валитов родился 25 марта 1977 года. Он учился в Тукузской средней школе, где окончил 11 классов.
В школьные годы был активным учеником, регулярно участвовал в различных школьных мероприятиях и олимпиадах. За свои достижения имеет почетные грамоты.
После окончания школы поступил в Тюменское профессионально-техническое училище №254, где получил специальность электромеханика. Позже был призван в ряды Российской армии и служил в танковых войсках. После службы женился, и у пары родилась дочь.
В июле 2023 года Валерьян Валитов заключил контракт с Министерством обороны и отправился на специальную военную операцию. Он служил гранатометчиком стрелкового отделения.
26 марта 2024 года он отправился на последнее задание в населенный пункт Бердычи в ДНР. 5 апреля 2024 года при исполнении служебного долга он погиб.
За проявленную отвагу и мужество на СВО мужчина был награжден медалью «За отвагу».
Ранее «Наш город» сообщал, что житель села Бегила Ярковского района Роман Перевозчиков погиб во время проведения специальной военной операции. Указом президента Владимира Путина награждён медалью «За отвагу» посмертно. В честь Перевозчикова в его школе открыли «Парту героя».