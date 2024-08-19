Дышите — не дышите. Чем опасно ухудшение качества воздуха в Тюмени?

В последнем отчете Минприроды указано, что в Тюменской области выбросы от стационарных источников увеличились на 0,2 тысяч тонн. Если сравнивать показатели с данными за 2013 год, то выбросы увеличились на 29,6 тысяч тонн. Также, если сравнивать актуальные показатели с данными 2013 года, то по оценке специалистов выбросы твердых веществ увеличились на 30,3%. Так на 44,1% вырос объем выбросов углерода, на 52,6% — диоксида серы и на 13,9% — оксидов азота. Значительнее всего вырос объем летучих органических соединений — на 62,8%.