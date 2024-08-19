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Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Ухудшение качества воздуха в Тюмени негативно сказывается на здоровье населения.

Дышите — не дышите. Чем опасно ухудшение качества воздуха в Тюмени?

19 августа 2024, 06:10
Фото: 1MI
Ухудшение качества воздуха в Тюмени негативно сказывается на здоровье населения.

Ухудшение качества воздуха в Тюмени негативно сказывается на здоровье населения

За последние 5 лет в Тюменской области в 2-4 раза чаще начали фиксироваться случаи ухудшения качества воздуха. Врачи говорят о том, что закономерно растут и случаи заболеваемости пневмонией и астмой. Более того, низкое качество воздуха становилось причиной более 3% случаев заболеваемости раком.

Качество воздуха в Тюмени

В последнем отчете Минприроды указано, что в Тюменской области выбросы от стационарных источников увеличились на 0,2 тысяч тонн. Если сравнивать показатели с данными за 2013 год, то выбросы увеличились на 29,6 тысяч тонн. Также, если сравнивать актуальные показатели с данными 2013 года, то по оценке специалистов выбросы твердых веществ увеличились на 30,3%. Так на 44,1% вырос объем выбросов углерода, на 52,6% — диоксида серы и на 13,9% — оксидов азота. Значительнее всего вырос объем летучих органических соединений — на 62,8%.

Более того, по данным департамента недропользования и экологии Тюменской области только за июнь 2024 года в областной столице было 7 раз зафиксировано превышение интегрального показателя загрязнения воздуха.

Итоги исследования проб воздуха в Тюмени за июнь 2024 года.Итоги исследования проб воздуха в Тюмени за июнь 2024 года.
Итоги исследования проб воздуха в Тюмени за июнь 2024 года.
Фото: Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
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По оценке эколога Ирины Гавриной, за последние 5 лет в городе в 2-4 раза чаще стали фиксироваться случаи превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

«Снижение качества воздуха на фоне активного роста автомобилизации и промышленного развития — процесс закономерный, но вместе с тем вполне обратимый. Проблема обостряется и с ней необходимо бороться», - сообщила эксперт в разговоре с «Нашим городом».

Сегодня, 19 августа, по данным сервиса iqair.com, качество воздуха в Тюмени оценивается, как «среднее». Указано, что концентрация PM2.5 в городе в 2.2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Горожанам рекомендуют защитить себя от воздействия повышенной концентрации.

Рекомендации для тюменцев при превышении PM2.5 в городе в 2.2 раза.Рекомендации для тюменцев при превышении PM2.5 в городе в 2.2 раза.
Рекомендации для тюменцев при превышении PM2.5 в городе в 2.2 раза.
Фото: Скриншот iqair.com
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Отметим, что PM2.5 — это твердые частицы, которые в 30 раз тоньше волоса человека, что позволяет им с легкостью проникать в легкие и кровь. По оценке ВОЗ, Только 0,001% всех землян и 0,18% суши подвергались воздействию безопасных уровней PM 2,5. Так, например, в Китае большая часть населения практически регулярно носит маски из-за повышенной концентрации PM2.5 и других веществ, об этом рассказала врач-терапевт частной клиники Ирина Когалымова в разговоре с корреспондентом «Нашего города».

«Исследования показывают, что в Китае около 4 человек в день погибает из-за качества воздуха. Это один из шести случае преждевременной смерти в стране. Качество воздуха провоцирует развитие заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. У нас пока, конечно, до таких уровней концентрации и последствий не дошло, но все же рост указанных заболеваний и ухудшение воздуха фиксируются», — говорит врач.

В отчете департамента здравоохранение региона указано, что в Тюменской область стабильно растет показатель заболеваемости, при том активнее всего поднимаются показатели по классу болезней органов дыхания — 36,9%, а также болезней органов кровообращения — 25,6%.

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Причины ухудшения качества воздуха

Ухудшение качества воздуха может быть связано и с природными явлениями, однако их влияние кратно ниже человеческого. Причем антропогенным актором можно считать все: от работы топливно-энергетического комплекса до частных сельскохозяйственных работ. однако наибольшее влияние на ухудшение качества воздуха оказывают автомобилизация и промышленность.

Выхлопные газы

В администрации Тюмени отмечают, что Тюмень занимает одну из лидирующих позиций по уровню автомобилизации. По данным 2023 года, В городе зарегистрировано более 400 000 транспортных средств, 300 000 из них — личные автомобили. У учетом роста автомобилизации усиливается нагрузка на дорожную сеть, а вместе с этим и концентрация вредных веществ в воздухе, о чем говорит инженер-эколог крупного предприятия региона Владимир Оленников.

«Автомобильные выбросы в рамках города можно назвать основным источником загрязнения воздуха. Промышленные объекты у нас все же преимущественно находятся вне городских границ. Мы видим, что в городе накаляется ситуация с пробками, а заторы в часы пик провоцируют наибольшие объемы выбросов», — рассказал «Нашему городу» специалист.

Он отмечает, что в городе люди неохотно переходят на альтернативные виды транспорта, да и электробусов или других видов альтернативных способов перевозки населения в городе практически нет и в ближайшие 5 лет не предвидится. А от троллейбусного сообщения в регионе отказались еще в 2009 году.

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Промышленность

Нельзя отрицать и вклад промышленность в ухудшение качества воздуха. К тому же аккумуляторный завод располагается в районе дома Обороны, нефтеперерабатывающий завод — в Антипино, как и местный металлургический завод.

К тому же в докладе правительства об экологической ситуации в Тюменской области указано, что «главным источником эмиссии парниковых газов является сжигание ископаемого топлива». По словам Оленникова, не все промышленные объекты региона занимаются экологизацией производства и выделяют должное финансирование снижению негативного воздействия на окружающую среду.

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Самые неблагополучные районы Тюмени

С учетом факторов, влияющих на состояние воздуха в городе и последними анализами проб, инженер-эколог выделил 5 самых неблагополучных по качеству воздуха районов Тюмени:

  • Деловой центр;
  • Войновка;
  • 50 лет ВЛКСМ;
  • улицы Профсоюзная;
  • район Антипино.
«Если мы говорим о Центре города и главных транспортных артериях, то здесь основной вред идет безусловно от транспортного потока, остальные же локации страдают преимущественно от производственных выбросов», — указал специалист.

Пока наиболее благополучными считаются новые районы города, где пока возведены только новостройки и нет наложенного транспортного потока. Это может быть неудобно, но зато существенно сказывается на качестве воздуха.

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Опасность низкого качества воздуха

Как уже отмечалось, наиболее ощутимо в городе и регионе ощущается рост концентрации углерода, диоксида серы, оксидов азота и других летучих органических соединений. Как говорит врач-пульмонолог Евгений Захаров, длительное воздействие загрязненного воздуха может увеличить риск развития астмы.

«Например, оксид азота — это токсичное вещество, которое оказывает раздражающее воздействие на слизистые оболочки и провоцирует интоксикацию. Превышение концентрации этого вещества может провоцировать головную боль, кашель, головокружение. Длительно пребывание в местах концентрации может обернуться развитием серьезных заболеваний», — указал в разговоре с корреспондентом «нашего города» специалист.

О том же говорит и руководитель группы экологического контроля общественной палаты Тюменской области Альберт Фахрутдинов. Он также отмечает, что пыль и различные взвешенные частицы оседают в лёгких тюменцев из-за чего увеличивается количество «манифестных» заболеваний, свидетельствующих о напряжённой экологической и санитарно-эпидемиологической обстановках — это внебольничные пневмонии, астмы и т. д.

Также специалисты говорят о том, что низкое качество воздуха может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

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Фахрутдинов также отмечает, что в Тюмени повышается концентрация вредных веществ, в том числе и пыли, из-за некачественной уборки улиц.

«Не осуществляется даже элементарное ручное подметание и сбор пыли и грязи при помощи щёток, мягких мётел и лопат ни на проезжей части, ни на тротуарах. Зачастую, вдоль бордюров и на участках тротуаров над бордюрами, под ограждениями вдоль проезжей части чернеет полоса из грязи и пыли, которая никем не убирается. Особенно много пыли поднимается крупным транспортом — автобусами, грузовиками и фурами», — говорит эксперт.

В пример общественник приводит улицу Профсоюзную, которая уже вошла в число неблагополучных по качеству воздуха. Помимо активного выброса выхлопов от транспорта, здесь поднимаются и столбы пыли, которой горожанам приходится дышать.

А потому для улучшение качества воздуха важно проводить качественную уборку на улицах города. Это поможет снизить концентрацию PM 2,5. Однако также важно переходить на более экологичные виды транспорта, в том числе и общественного. В Тюмени запускали один электробус, однако массовой практика не стала.

При том город стремится к званию «миллионника», но многими современными экологическими веяниями, необходимыми для благополучия такой численности населения, пока пренебрегает. Хотя даже промышленный кластер можно обязать принять меры по экологизации производства.

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