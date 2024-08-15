И так сойдет! Почему в Тюменской области снижается качество дорог?

Важно учитывать, что при строительстве новых микрорайонов, вся площадь застройки передается в собственность застройщику, который должен возвести не только дома, но и дороги внутри своего комплекса. Например, в деревне Патрушева активно строятся несколько ЖК: «Никольский», «НовоКомарово», «Новый», «Семья» и «Меридиан Юг». Земля, по словам администрации Московского муниципального образования, на правах аренды, принадлежит одному из 5 работающих на локации застройщиков. А потому остальные комплексы не получат дороги до тех пор, пока этого не сделает арендатор. К тому же не факт, что дороги будут качественными.