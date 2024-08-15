И так сойдет! Почему в Тюменской области снижается качество дорог?

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Рейтинги городов и регионов составляются регулярно, однако не все их них можно назвать объективными, так как критерии оценки у каждого исследователя разные. Однако есть данные Росстата, которые показывают динамику изменения доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в Тюменской области:
|2007
|2008
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|8.3
|11.5
|27.3
|30.6
|32.3
|23.0
|15.6
|16.9
|15.2
|12.9
|12.9
|13.2
|14.2
|18.3
|19.1
|18.4
|18.6
Однако таблица, указанная выше, охватывает весь регион — с округами. Если исключить показатели ХМАО и ЯНАО, то результат будет следующим:
|2008
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|10.0
|42.1
|45.6
|49.1
|25.8
|14.8
|17.6
|15.6
|12.4
|11.2
|10.7
|12.5
|19.5
|19.7
|18.8
|18
Выходит, что в 2008 году дороги были лучше, чем сейчас? Да и в 2018 году доля некачественных дорог была ниже, чем сейчас?
«На самом деле это не совсем так. В том же 2018 году регион входил в число городов с лучшими дорогами. Но это лишь значит, что в других регионах дела обстояли хуже, чем у нас. Тут еще важно понимать, что города расширялись из-за чего показатель и проваливался местами. Но даже сейчас во многих регионах доля дорог, которые не соответствуют требованиям в районе 50%. Показатель Тюменской области высокий, обратите внимание что только в Москве порою говорят о доле в 95 и более процентов», — объяснил «Нашему городу» инженер по безопасности дорожного движения Григорий Новиков.
Специалист говорит о том, что «по-хорошему» показатель в 95% необходимо считать ориентиром нормы для регионов, в том числе и для Тюменской области. К тому же, если оценивать еще и долю автодорог регионального и межмуниципального значений, отвечающих нормативным требованиям, то в Тюменской области 27,2% таких дорог не соответствуют требованиям. Почему мы так далеки от 100%?
Дороги по закону должны соответствовать нормативным требованиям. В противном случае их необходимо перекрыть или изолировать проблемные участки. Как говорит юрист Павел Шапиро, это требование напрямую связано с гарантией безопасности.
«По Госстандарту РФ 11. 10. 93г. №221, автомобильные дороги и улицы их ремонт и содержание должны обеспечивать безопасность дорожного движения. А обязанность по обеспечению соответствия возлагается на собственника имущества. Отмечу, что по стандарту, покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин и иных повреждений. Такие несоответствия угрожают безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан», — рассказал юрист в разговоре с «Нашим городом».
На пункт нормативного акта, качающегося того, что ответственность за качество дороги лежит на собственнике, обратили внимание и другие эксперты, ведь в этом кроется одна из причин снижения качества дорог.
Важно учитывать, что при строительстве новых микрорайонов, вся площадь застройки передается в собственность застройщику, который должен возвести не только дома, но и дороги внутри своего комплекса. Например, в деревне Патрушева активно строятся несколько ЖК: «Никольский», «НовоКомарово», «Новый», «Семья» и «Меридиан Юг». Земля, по словам администрации Московского муниципального образования, на правах аренды, принадлежит одному из 5 работающих на локации застройщиков. А потому остальные комплексы не получат дороги до тех пор, пока этого не сделает арендатор. К тому же не факт, что дороги будут качественными.
Как отмечает депутат Тюменской областной Думы Андрей Лазарев, при строительстве жилых комплексов застройщики передают в собственность муниципалитета дороги с грунтовым покрытием, и это сказывается на общем показателе состояния дорог, которые иногда не отвечают нормативным требованиям.
«Эти показатели будут уменьшаться по мере ремонта улиц со старым покрытием и строительства новых дорог там, где они сейчас отсутствуют», — объяснил народный избранник.
При том экономист Ирина Меняйлова говорит о том, что временный собственник зачастую не заинтересован в том, чтобы построить качественную дорогу, а потому может экономит средства, заложенные на эти цели.
«Бизнес должен извлекать выгоду, а при строительстве дорог в ЖК этой выгоды нет. К тому же в условиях лояльных отношений власти и бизнеса у нас в регионе, такая практика встречается часто», — говорит специалист.
Однако огрехи случаются и при закупках работ на строительство или ремонт дорог. Инженер-проектировщик автомобильных дорог Кирилл Лопатин отмечает, что условия участия в конкурсе на исполнение госконтракта должны быть более жесткими. Так, например, стоит указывать уровень квалификации сотрудников, которые будут допущены к исполнению плана.
«У нас часто задействованы низкоквалифицированные специалисты. Вы сами видите, кто у нас кладет дороги. Исполнители также используют дешевый труд, потому что в контракт зачастую в основном заложена стоимость материалов, а на оплату труда средства уходят по остаточному принципу. Проще говоря, за качеством материалов у нас еще следят, а вот качество исполнение страдает», — говорит инженер.
К тому же и здесь работает принцип, согласно которому исполнитель госзаказа старается извлечь выгоду и готов экономить на том, на чем удастся и что не будет явно противоречить условиям заключенного контракта.
При том специалист производственно-технического отдела одной из тюменских компаний говорит о том, что в ходе исполнения работ по строительству или ремонту дороги, за подрядчиком осуществляется минимальный контроль, что сказывается на результате.
«Можно заметить, что некоторые новые дороги уже через 2-3 года требуют ремонта, при том, что соблюдение технологий и норм производства обеспечивает сохранение качества от 5 лет. Но надзорные мероприятия в ходе работ не производятся, да и по итогам исполнения оцениваются не все необходимые показатели — многого попросту нет пока в перечне», — рассказала в беседе с «Нашим городом» специалист производственно-технического отдела Полина Вилкова.
К тому же и при выявлении нарушений, необходимо пробраться через груду бюрократии, чтобы обязать исполнителя устранить нарушения. А все это время дорога остается в несоответствующем нормам состоянии.
При том, как говорит юрист Шапиро, прокуратура города имеет право составить требование о понуждении к ремонту и благоустройству дорог к балансодержателям. В этом случае они выступают от лица населения, права которых оказались нарушены некачественным покрытием.
С учетом того, что процесс строительства или ремонта дороги многоступенчатый и зависит от широкого ряда лиц, достижение 100% показателя по состоянию дорог можно назвать невозможным. К тому же важно понимать, что территорию региона достаточно обширная.
Однако до 90% дотянуть вполне реально. Для этого нужно обязать застройщиков строить качественные дороги на взятых территориях, указывать при заключении контракта квалификацию рабочих-исполнителей и не забывать о регулярном надзоре. В таком случае строители будут вынуждены соблюдать стандарты качества и Тюменская область сможет вновь попасть в десятку регионов с лучшими дорогами.