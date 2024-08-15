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Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Почему в Тюменской области снижается качество дорог.

И так сойдет! Почему в Тюменской области снижается качество дорог?

15 августа 2024, 07:40
Фото: 1MI
Почему в Тюменской области снижается качество дорог.

В Тюменской области качество дорог снижается из-за дефицита контроля

Тюменская область дороге время числилась в лидерах российского рейтинга по качеству дорог. Однако в последние годы показатели ухудшаются. Кто в это виноват и в чем истинная причина ухудшения качества дорожного покрытия?

Раньше было лучше?

Рейтинги городов и регионов составляются регулярно, однако не все их них можно назвать объективными, так как критерии оценки у каждого исследователя разные. Однако есть данные Росстата, которые показывают динамику изменения доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в Тюменской области:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.3 11.5 27.3 30.6 32.3 23.0 15.6 16.9 15.2 12.9 12.9 13.2 14.2 18.3 19.1 18.4 18.6

Однако таблица, указанная выше, охватывает весь регион — с округами. Если исключить показатели ХМАО и ЯНАО, то результат будет следующим:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.0 42.1 45.6 49.1 25.8 14.8 17.6 15.6 12.4 11.2 10.7 12.5 19.5 19.7 18.8 18

Выходит, что в 2008 году дороги были лучше, чем сейчас? Да и в 2018 году доля некачественных дорог была ниже, чем сейчас?

«На самом деле это не совсем так. В том же 2018 году регион входил в число городов с лучшими дорогами. Но это лишь значит, что в других регионах дела обстояли хуже, чем у нас. Тут еще важно понимать, что города расширялись из-за чего показатель и проваливался местами. Но даже сейчас во многих регионах доля дорог, которые не соответствуют требованиям в районе 50%. Показатель Тюменской области высокий, обратите внимание что только в Москве порою говорят о доле в 95 и более процентов», — объяснил «Нашему городу» инженер по безопасности дорожного движения Григорий Новиков.

Специалист говорит о том, что «по-хорошему» показатель в 95% необходимо считать ориентиром нормы для регионов, в том числе и для Тюменской области. К тому же, если оценивать еще и долю автодорог регионального и межмуниципального значений, отвечающих нормативным требованиям, то в Тюменской области 27,2% таких дорог не соответствуют требованиям. Почему мы так далеки от 100%?

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в Тюменской области выросла с 2008 по 2023 год.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в Тюменской области выросла с 2008 по 2023 год.
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в Тюменской области выросла с 2008 по 2023 год.
Фото: 1MI
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Причины снижения качества дорожного покрытия

Дороги по закону должны соответствовать нормативным требованиям. В противном случае их необходимо перекрыть или изолировать проблемные участки. Как говорит юрист Павел Шапиро, это требование напрямую связано с гарантией безопасности.

«По Госстандарту РФ 11. 10. 93г. №221, автомобильные дороги и улицы их ремонт и содержание должны обеспечивать безопасность дорожного движения. А обязанность по обеспечению соответствия возлагается на собственника имущества. Отмечу, что по стандарту, покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин и иных повреждений. Такие несоответствия угрожают безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан», — рассказал юрист в разговоре с «Нашим городом».

На пункт нормативного акта, качающегося того, что ответственность за качество дороги лежит на собственнике, обратили внимание и другие эксперты, ведь в этом кроется одна из причин снижения качества дорог.

Ямы и выбоины делают дороу или ее участок непригодным для использования.Ямы и выбоины делают дороу или ее участок непригодным для использования.
Ямы и выбоины делают дороу или ее участок непригодным для использования.
Фото: 1MI

Множественность собственников

Важно учитывать, что при строительстве новых микрорайонов, вся площадь застройки передается в собственность застройщику, который должен возвести не только дома, но и дороги внутри своего комплекса. Например, в деревне Патрушева активно строятся несколько ЖК: «Никольский», «НовоКомарово», «Новый», «Семья» и «Меридиан Юг». Земля, по словам администрации Московского муниципального образования, на правах аренды, принадлежит одному из 5 работающих на локации застройщиков. А потому остальные комплексы не получат дороги до тех пор, пока этого не сделает арендатор. К тому же не факт, что дороги будут качественными.

Как отмечает депутат Тюменской областной Думы Андрей Лазарев, при строительстве жилых комплексов застройщики передают в собственность муниципалитета дороги с грунтовым покрытием, и это сказывается на общем показателе состояния дорог, которые иногда не отвечают нормативным требованиям.

«Эти показатели будут уменьшаться по мере ремонта улиц со старым покрытием и строительства новых дорог там, где они сейчас отсутствуют», — объяснил народный избранник.

При том экономист Ирина Меняйлова говорит о том, что временный собственник зачастую не заинтересован в том, чтобы построить качественную дорогу, а потому может экономит средства, заложенные на эти цели.

«Бизнес должен извлекать выгоду, а при строительстве дорог в ЖК этой выгоды нет. К тому же в условиях лояльных отношений власти и бизнеса у нас в регионе, такая практика встречается часто», — говорит специалист.
В Тюменской области застройщики передают в собственность муниципалитета дороги с грунтовым покрытием.В Тюменской области застройщики передают в собственность муниципалитета дороги с грунтовым покрытием.
В Тюменской области застройщики передают в собственность муниципалитета дороги с грунтовым покрытием.
Фото: 1MI

Условия заключения контрактов

Однако огрехи случаются и при закупках работ на строительство или ремонт дорог. Инженер-проектировщик автомобильных дорог Кирилл Лопатин отмечает, что условия участия в конкурсе на исполнение госконтракта должны быть более жесткими. Так, например, стоит указывать уровень квалификации сотрудников, которые будут допущены к исполнению плана.

«У нас часто задействованы низкоквалифицированные специалисты. Вы сами видите, кто у нас кладет дороги. Исполнители также используют дешевый труд, потому что в контракт зачастую в основном заложена стоимость материалов, а на оплату труда средства уходят по остаточному принципу. Проще говоря, за качеством материалов у нас еще следят, а вот качество исполнение страдает», — говорит инженер.

К тому же и здесь работает принцип, согласно которому исполнитель госзаказа старается извлечь выгоду и готов экономить на том, на чем удастся и что не будет явно противоречить условиям заключенного контракта.

Одной из причин ухудшения качества дорог является работа низкоквалифицированных специалистов.Одной из причин ухудшения качества дорог является работа низкоквалифицированных специалистов.
Одной из причин ухудшения качества дорог является работа низкоквалифицированных специалистов.
Фото: 1MI

Слабости надзора

При том специалист производственно-технического отдела одной из тюменских компаний говорит о том, что в ходе исполнения работ по строительству или ремонту дороги, за подрядчиком осуществляется минимальный контроль, что сказывается на результате.

«Можно заметить, что некоторые новые дороги уже через 2-3 года требуют ремонта, при том, что соблюдение технологий и норм производства обеспечивает сохранение качества от 5 лет. Но надзорные мероприятия в ходе работ не производятся, да и по итогам исполнения оцениваются не все необходимые показатели — многого попросту нет пока в перечне», — рассказала в беседе с «Нашим городом» специалист производственно-технического отдела Полина Вилкова.

К тому же и при выявлении нарушений, необходимо пробраться через груду бюрократии, чтобы обязать исполнителя устранить нарушения. А все это время дорога остается в несоответствующем нормам состоянии.

При том, как говорит юрист Шапиро, прокуратура города имеет право составить требование о понуждении к ремонту и благоустройству дорог к балансодержателям. В этом случае они выступают от лица населения, права которых оказались нарушены некачественным покрытием.

Производство строительных и ремонтных работ требует надзора.Производство строительных и ремонтных работ требует надзора.
Производство строительных и ремонтных работ требует надзора.
Фото: 1MI

Достижим ли идеальный показатель?

С учетом того, что процесс строительства или ремонта дороги многоступенчатый и зависит от широкого ряда лиц, достижение 100% показателя по состоянию дорог можно назвать невозможным. К тому же важно понимать, что территорию региона достаточно обширная.

Однако до 90% дотянуть вполне реально. Для этого нужно обязать застройщиков строить качественные дороги на взятых территориях, указывать при заключении контракта квалификацию рабочих-исполнителей и не забывать о регулярном надзоре. В таком случае строители будут вынуждены соблюдать стандарты качества и Тюменская область сможет вновь попасть в десятку регионов с лучшими дорогами.

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