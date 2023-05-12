В Тюмени проверили качество воздуха. Обнаружены сажа и вредные вещества

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени, по информации сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в воздухе была превышена в 4 раза рекомендуемого значения ВОЗ. В настоящее время этот показатель улучшился и в 2,8 раза превышает нормативные значения. Индекс качества установится на отметке 55 при норме от 0 до 50.