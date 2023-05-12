В Тюмени проверили качество воздуха. Обнаружены сажа и вредные вещества

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
По данным ведомства, в Тюмени установлено превышение по взвешенным веществам 1,64 ПДК, мелкодисперсным частицам РМ2,5 — 2,5 ПДК, мелкодисперсным частицам РМ10 — 1,37 ПДК.
В деревне Чёрная речка Тюменского района, установлено превышение по углерода оксиду 1,36 ПДК, по взвешенным веществам — 1,58 ПДК, мелкодисперсным частицам РМ2,5 — 4,6 ПДК, мелкодисперсным частицам РМ10 — 2,3 ПДК, углероду (сажа) — 1,06 ПДК. В пробах, отобранных в деревне Новые Юрты Аромашевского района, установлено превышение по оксиду углерода 1,92 ПДК, по взвешенным веществам — 3,04 ПДК.
В остальных населенных пунктах юга Тюменской области превышений ПДК вредных веществ не выявлено.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени, по информации сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в воздухе была превышена в 4 раза рекомендуемого значения ВОЗ. В настоящее время этот показатель улучшился и в 2,8 раза превышает нормативные значения. Индекс качества установится на отметке 55 при норме от 0 до 50.