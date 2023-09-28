Воздух в Тюмени стал опасным — концентрация ПДК превышена более чем в два раза

По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, в настоящее время на территории региона действующих лесных пожаров нет. Запах дыма в областную столицу несет западный ветер из Свердловской области — там горят леса под Нижним Тагилом, в Сосьвинском и Гаринском районах.