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В Тюмени резко ухудшилось качество воздуха

Воздух в Тюмени стал опасным — концентрация ПДК превышена более чем в два раза

28 сентября 2023, 05:40
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени резко ухудшилось качество воздуха

Тюменцы третий день подряд жалуются на запах гари. Смог окутал абсолютно все районы города. По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в воздухе над городом превышает в 2,1 рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

О загрязнении атмосферного воздуха в Тюмени сообщают и специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

«Установлено незначительное превышение по содержанию взвешенных веществ — 1,04 ПДКм.р., мелкодисперсных частиц РМ 2,5 — 1,04 ПДКм.р., азота диоксида — 1,25 ПДКм.р.», — сообщает ведомство.

По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, в настоящее время на территории региона действующих лесных пожаров нет. Запах дыма в областную столицу несет западный ветер из Свердловской области — там горят леса под Нижним Тагилом, в Сосьвинском и Гаринском районах.

В Тюмени за полтора часа качество воздуха ухудшилось почти в два раза
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За сутки 26 сентября в Свердловской области было зафиксировано более 27 лесных пожаров общей площадью порядка 800 гектаров. В борьбе с огнем задействованы более 300 сотрудников Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС. В труднодоступных местах работают парашютно-десантные группы.

Из Тюменской области на помощь соседнему региону направлена группа лесопожарных уватского и тобольского филиалов Тюменской авиабазы в составе 50 человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Свердловской области в связи с лесными пожарами с 26 сентября губернатором региона Евгением Куйвашевым был введен режим ЧС.

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