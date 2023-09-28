Воздух в Тюмени стал опасным — концентрация ПДК превышена более чем в два раза

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
О загрязнении атмосферного воздуха в Тюмени сообщают и специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
«Установлено незначительное превышение по содержанию взвешенных веществ — 1,04 ПДКм.р., мелкодисперсных частиц РМ 2,5 — 1,04 ПДКм.р., азота диоксида — 1,25 ПДКм.р.», — сообщает ведомство.
По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, в настоящее время на территории региона действующих лесных пожаров нет. Запах дыма в областную столицу несет западный ветер из Свердловской области — там горят леса под Нижним Тагилом, в Сосьвинском и Гаринском районах.
За сутки 26 сентября в Свердловской области было зафиксировано более 27 лесных пожаров общей площадью порядка 800 гектаров. В борьбе с огнем задействованы более 300 сотрудников Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС. В труднодоступных местах работают парашютно-десантные группы.
Из Тюменской области на помощь соседнему региону направлена группа лесопожарных уватского и тобольского филиалов Тюменской авиабазы в составе 50 человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Свердловской области в связи с лесными пожарами с 26 сентября губернатором региона Евгением Куйвашевым был введен режим ЧС.