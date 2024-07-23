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Кладовщик из Тюмени выиграл в моментальную лотерею два миллиона рублей

Кладовщик из Тюмени выиграл в моментальную лотерею два миллиона рублей

23 июля 2024, 07:45
Фото: 1MI
Мужчина купил два билета, но выигрыши были небольшими. Заветные миллионы ему принес третий билет.

Тюменец Дмитрий Газизов выиграл в моментальную лотерею два миллиона рублей. Ранее он участвовал в лотереях с трансляциями по телевидению, но, глядя на коллегу, решил попробовать другие варианты розыгрышей.

«В тот день я сначала выиграл в моментальную лотерею 1 000 и 400 рублей. Я понял, что удача на моей стороне, и решил приобрести напоследок еще один билет. Защитный слой стер, не отходя от кассы, и сразу узнал, что стал лотерейным миллионером», — цитируют тюменца в пресс-службе «Столото».
Фото: Пресс-служба «Столото»

Мужчина работает кладовщиком в компании по продаже электроники, свободное время он посвящает подрастающему сыну. На что потратить выигрыш — Дмитрий пока не решил.

Ранее «Наш город» писал, что житель Тюменской области забрал суперприз лотереи «Столото». Он выиграл 2.4 миллиона рублей.

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