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Счастье

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Сентябрь
Вот это аппетиты! Сколько денег нужно тюменцам для счастья?
16 сентября, 07:50
Июль
Председатель Гордумы Светлана Иванова встретилась с многодетными семьями Тюмени
17 июля, 10:52
Декабрь 2023
Тюменец пытается продать 10-рублевую купюру почти за 2 миллиона рублей
10-рублевую купюру почти за 2 миллиона рублей хочет продать предприимчивый тюменец. В своем объявлении на популярном сайте он даже объяснил, почему за неё нужно заплатить именно столько.
14 декабря 2023, 16:20
Октябрь 2023
Много не прошу: сколько хотят зарабатывать тюменцы, чтобы быть счастливыми?
Чем больше зарабатывает человек — тем выше его запросы. К такому выводу пришли эксперты, опросив тюменцев, работающих в разных отраслях.
24 октября 2023, 05:05

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