Много не прошу: сколько хотят зарабатывать тюменцы, чтобы быть счастливыми?

Posted 24 октября, 05:05
Published 24 октября, 05:05
Modified 24 октября, 05:07
Updated 24 октября, 05:07
Тюменцы рассказали, сколько хотят зарабатывать, чтобы быть счастливыми. Как ни странно, но разница между реальной и желаемой зарплатой достаточно заметна. Специалисты сервиса «SuperJob» опросили представителей разных профессий и специальностей и узнали, сколько денег нужно среднестатистическому жителю региона.
Эксперты отметили, что чем выше зарплата, тем выше и запросы. Так, разработчики программного обеспечения и главные бухгалтеры сказали, что для полного счастья им нужна зарплата в размере 260 тысяч рублей в месяц.
Врачи и маркетологи оказались не сильно скромнее: они хотят получать 240 тысяч, а дизайнеры заявили, что хотели бы зарабатывать 235 тысяч ежемесячно.
Высокие запросы наблюдаются и у представителей профессий, связанных с распоряжением большими бюджетами: снабженцам нужно 220 тысяч, а пиарщикам — 215 тысяч.
Относительно скромными оказались воспитатели, охранники и операторы колл-центров, которые хотели бы зарабатывать по 155 тысяч рублей в месяц. Еще скромнее оказались продавцы, которым для счастья нужны 140 тысяч ежемесячно.
Ранее «Наш Город» сообщил, что откладывать часть с зарплаты каждый месяц могут только 28% россиян. 40% опрошенных заявили, что у них есть возможность откладывать по 5 тысяч рублей, но делают они это не ежемесячно.