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Posted 24 октября, 05:05

Published 24 октября, 05:05

Modified 24 октября, 05:07

Updated 24 октября, 05:07

Тюменцы рассказали, какая зарплата им нужна для счастья

Много не прошу: сколько хотят зарабатывать тюменцы, чтобы быть счастливыми?

24 октября 2023, 05:05
Фото: 1MI

Тюменцы рассказали, какая зарплата им нужна для счастья

Чем больше зарабатывает человек — тем выше его запросы. К такому выводу пришли эксперты, опросив тюменцев, работающих в разных отраслях.

Тюменцы рассказали, сколько хотят зарабатывать, чтобы быть счастливыми. Как ни странно, но разница между реальной и желаемой зарплатой достаточно заметна. Специалисты сервиса «SuperJob» опросили представителей разных профессий и специальностей и узнали, сколько денег нужно среднестатистическому жителю региона.

Эксперты отметили, что чем выше зарплата, тем выше и запросы. Так, разработчики программного обеспечения и главные бухгалтеры сказали, что для полного счастья им нужна зарплата в размере 260 тысяч рублей в месяц.

Врачи и маркетологи оказались не сильно скромнее: они хотят получать 240 тысяч, а дизайнеры заявили, что хотели бы зарабатывать 235 тысяч ежемесячно.

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Высокие запросы наблюдаются и у представителей профессий, связанных с распоряжением большими бюджетами: снабженцам нужно 220 тысяч, а пиарщикам — 215 тысяч.

Относительно скромными оказались воспитатели, охранники и операторы колл-центров, которые хотели бы зарабатывать по 155 тысяч рублей в месяц. Еще скромнее оказались продавцы, которым для счастья нужны 140 тысяч ежемесячно.

Ранее «Наш Город» сообщил, что откладывать часть с зарплаты каждый месяц могут только 28% россиян. 40% опрошенных заявили, что у них есть возможность откладывать по 5 тысяч рублей, но делают они это не ежемесячно.

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