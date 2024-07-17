Председатель Гордумы Светлана Иванова встретилась с многодетными семьями Тюмени

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Это прекрасные люди, которые служат примером для всех нас и в особенности для людей, которые еще только думают о создании семьи, — прокомментировала Светлана Иванова.
Тюменцы вместе со своими детьми и внуками рассказали о себе, своих традициях и поделились секретами счастья. У Ольги и Юрия Власовых восемь детей. По словам главы семейства, после рождения третьего ребенка решили, что это знак свыше. Ольга добавила, что сейчас их семья постоянно растет, потому что старшие уже обзаводятся своими семьями.
Галиолла и Баян Нурпеисовы в браке уже почти 45 лет, годовщину отметят в августе. Оба — выходцы из многодетных семей. В их семейной копилке многочисленные благодарственные письма и почетные грамоты от спортивных, культурных, благотворительных, военно-патриотических, ветеранских и других организаций.
Больше всего восхищает то, что все многодетные семьи ведут очень активный образ жизни, участвуют в конкурсах, проектах, акциях — жизнь у них кипит и бьет ключом, — отметила председатель Думы.
В свою очередь, Светлана Иванова поделилась традицией своей семьи — собираться накануне Нового года от мала до велика и стряпать пельмени, вести душевные разговоры.
В заключение встречи Светлана Владимировна вручила многодетным тюменцам цветы и подарки, пожелала семьям крепкого здоровья, счастья и процветания.