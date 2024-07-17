Председатель Гордумы Светлана Иванова встретилась с многодетными семьями Тюмени

Тюменцы вместе со своими детьми и внуками рассказали о себе, своих традициях и поделились секретами счастья. У Ольги и Юрия Власовых восемь детей. По словам главы семейства, после рождения третьего ребенка решили, что это знак свыше. Ольга добавила, что сейчас их семья постоянно растет, потому что старшие уже обзаводятся своими семьями.