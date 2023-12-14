Тюменец пытается продать 10-рублевую купюру почти за 2 миллиона рублей

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Тюменец уверяет — купюра заговоренная. Приносит счастье, удачу и деньги. Если продать удастся, то как минимум своему нынешнему владельцу.
10 рублей, также уверяет автор объявления, оригинальные, существуют только в одном экземпляре.
Заплатить за такую уникальную вещь тюменец просит всего лишь 1 миллион 900 тысяч. Он даже снизил цену. Накануне за заговоренную купюру он просил 2 миллиона.
Ранее «Наш город» рассказывал о другом объявлении с популярного сайта. В нем тюменцам предлагают стриптиз Деда Мороза и Снегурочки. Причем, внучка без дедушки танцевать, судя по прайс-листу, не будет.