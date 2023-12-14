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Тюменец пытается продать 10-рублевую купюру почти за 2 миллиона рублей

Тюменец пытается продать 10-рублевую купюру почти за 2 миллиона рублей

14 декабря 2023, 16:20
Фото: 1MI
10-рублевую купюру почти за 2 миллиона рублей хочет продать предприимчивый тюменец. В своем объявлении на популярном сайте он даже объяснил, почему за неё нужно заплатить именно столько.

Тюменец уверяет — купюра заговоренная. Приносит счастье, удачу и деньги. Если продать удастся, то как минимум своему нынешнему владельцу.

10 рублей, также уверяет автор объявления, оригинальные, существуют только в одном экземпляре.

Заплатить за такую уникальную вещь тюменец просит всего лишь 1 миллион 900 тысяч. Он даже снизил цену. Накануне за заговоренную купюру он просил 2 миллиона.

Ранее «Наш город» рассказывал о другом объявлении с популярного сайта. В нем тюменцам предлагают стриптиз Деда Мороза и Снегурочки. Причем, внучка без дедушки танцевать, судя по прайс-листу, не будет.

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