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Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Тюменцы стали предпочитать рыбу колбасе

Тюменцы стали предпочитать рыбу колбасе

10 сентября 2024, 03:08
Фото: freepik.com
У жителей Тюменской области вврос спрос на рыбу. Он превышает спрос на колбасу, сообщили в администрации одного из рынка областной столицы.

Так, с апреля 2023 года по март 2024 года спрос вырос на 70%. При чем, тюменцы предпочитают употреблять дорогие сорта.

«На 12 заказов рыбы приходится одна позиция колбасы. Больше людей начинают осознанно питаться, выбирают экологичность продукта, плюс это всегда свежий продукт», — пишет РБК Тюмень со ссылкой на эксперта.

Отмечается, что тенденция характерна для всего российского рынка. Рост спроса зафиксировали специалисты Роскачества. Цены на красную рыбу также пошли вверх.

Ранее «Наш город» писал, что в наш регион пытались провезти 110 килограммов опасной продукции из Казахстана. Об этом проинформировали в региональном управлении Россельхознадзора.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Еда
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