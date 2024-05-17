Губернатор Моор обсудил развитие высшего образования в Тюмени с министром Фальковым

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Моор поздравил Фалькова с повторным назначением на должность министра в составе нового правительства России. Также собеседники обсудили развитие высшего образования в Тюменской области.
«В Тюменской области много стратегических проектов в сфере образования. Главный из них — межвузовский кампус, который мы строим в рамках нацпроекта „Наука и университеты“. Также обсудили сегодня ремонт студенческих общежитий, развитие Научно-образовательного центра. Есть, над чем работать», — сказал губернатор.
Губернатор Моор, подводя итоги встречи, выразил уверенность, что взаимодействие с Министерством науки и высшего образования получится плодотворным.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на реке Тура возведут дамбу, ее построят возле межвузовского кампуса.