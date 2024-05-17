Губернатор Моор обсудил развитие высшего образования в Тюмени с министром Фальковым

Александр Моор встретился с министром науки и высшего образования Фальковым

В Тюмени состоялась рабочая губернатора Александра Моора и министра нацуки и высшего образования Валерия Фалькова. Об этом сообщил глава региона в своих социальных сетях.

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