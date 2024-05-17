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Александр Моор встретился с министром науки и высшего образования Фальковым

Губернатор Моор обсудил развитие высшего образования в Тюмени с министром Фальковым

17 мая 2024, 11:17
Фото: 1MI

Александр Моор встретился с министром науки и высшего образования Фальковым

В Тюмени состоялась рабочая губернатора Александра Моора и министра нацуки и высшего образования Валерия Фалькова. Об этом сообщил глава региона в своих социальных сетях.
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Моор поздравил Фалькова с повторным назначением на должность министра в составе нового правительства России. Также собеседники обсудили развитие высшего образования в Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
«В Тюменской области много стратегических проектов в сфере образования. Главный из них — межвузовский кампус, который мы строим в рамках нацпроекта „Наука и университеты“. Также обсудили сегодня ремонт студенческих общежитий, развитие Научно-образовательного центра. Есть, над чем работать», — сказал губернатор.

Губернатор Моор, подводя итоги встречи, выразил уверенность, что взаимодействие с Министерством науки и высшего образования получится плодотворным.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на реке Тура возведут дамбу, ее построят возле межвузовского кампуса.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Образование#Новости тюмени#Высшее образование#Валерий Фальков#Моор
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