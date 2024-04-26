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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Эксперты рассказали, как досрочно выйти на пенсию

Пора на отдых: тюменцам рассказали, как досрочно выйти на пенсию

26 апреля 2024, 10:18
Фото: 1MI

Эксперты рассказали, как досрочно выйти на пенсию

В России мужчины выходят на пенсию в 63 года, женщины — в 58 лет. В некоторых случаях уйти на заслуженный отдых можно гораздо раньше.
Сюжет
Пенсия

Пенсионный возраст повышается из-за увеличения продолжительности жизни людей. В каких случаях россияне могут выйти на пенсию досрочно — рассказывает newia.ru.

Досрочная пенсия по стажу

Уйти на пенсию на два года раньше могут те, у кого чистый трудовой стаж составляет 42 года для мужчин и 37 лет — для женщин. Нужно учитывать, что декретный отпуск, служба в армии и периоды нетрудоспособности не учитываются.

Если мужчина непрерывно работает с 18 лет, то на пенсию он выйдет в 61 год. Женщина в этом случае сможет выйти на пенсию в 56 лет.

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Досрочная пенсия для многодетных мам

Чем больше у женщины детей — тем раньше она выходит на пенсию. Мама с тремя детьми может уйти на отдых в 57 лет, но при этом должны быть учтены три момента:

  • Она отработала 15 лет;
  • Имеет 30 баллов пенсионного коэффициента;
  • Ребенку исполнилось 8 лет.

Эти условности касаются и мам четырех детей, но они могут уйти на пенсию в 56 лет. А женщины, родившие пять и более детей, уходят на пенсию к 50 годам.

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Родители ребенка-инвалида

Они также имеют право на досрочный выход на пенсию, но оно предоставляется только одному из родителей. Условия на них распространяются те же, что и на многодетных мам, только отцы для выхода на пенсию в 55 лет должны отработать 20 лет.

Досрочная пенсия может передаваться от одного родителя к другому. Например, если мама из-за возраста переходит из досрочной в обычную страховую пенсию. Таким образом она освобождает свое место для папы.

В страховой стаж входят случаи ухода:

  • За ребенком-инвалидом;
  • Ребенком-инвалидом первой группы;
  • Инвалидом с детства первой группы;
  • Пожилым человеком, достигшим 80-летнего возраста.
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Досрочная пенсия за работу на Крайнем Севере

Она распространяется на женщин, родивших двух детей, отработавших в условиях Крайнего Севера 12 лет (или 17 лет в условиях, приближенных к Крайнему Северу) и имеющих 20 лет трудового стажа. Они могут выйти на пенсию в 50 лет.

Досрочная пенсия для военнослужащих

Военные могут выйти на пенсию после 20 лет службы по контракту. Если отработанное время гораздо меньше — пенсия назначается в 45 лет. Стаж при этом должен быть не менее 25 лет, половина из которых должна приходиться именно на военную службу.

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Досрочная пенсия для медиков

Медработники могут выйти на пенсию после 25 лет работы в ПГТ или сельской местности, либо после 30 лет работы в городе.

Досрочная пенсия для сотрудников государственной и муниципальной службы

Отработав 25 лет, пожарные могут выйти на пенсию в 50 лет, спасатели — в 40 лет при наличии 15 лет стажа.

Сотрудники правоохранительных органов могут выйти на пенсию либо по достижению 45-летнего возраста, либо при наличии 25 лет стажа, из которых 12.5 должны приходиться именно на работу в органах.

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У работников исправительных колоний 1 год идет за 1.5 или 2 в зависимости от расположения колонии. Женщины могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины — в 55. Сотрудникам ФСИН для выхода на пенсию нужно отработать 20 лет.

Госслужащие также могут выйти на пенсию досрочно, но это зависит от присвоенного чина.

Школьные педагоги, артисты театра, цирка и балета тоже могут выходить на пенсию досрочно, но только после 25 лет стажа.

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Льготы

Статус предпенсионера носят люди, которым осталось до пенсии меньше пяти лет. Информацию о своем статусе можно узнать на портале Госуслуг или в МФЦ.

Предпенсионеры могут рассчитывать на различные льготы. Например — бесплатный проезд, путевки, компенсацию стоимости лекарств и уменьшение налоговой базы. В некоторых регионах также предоставляются бесплатное протезирование зубов, скидки на взносы за капремонт и адресная помощь.

Ранее «Наш город» рассказал, кому из тюменцев полагаются бесплатные путевки в детские лагеря. Это право в любом случае придется подтвердить документами.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Пенсионеры#Военные#Льготы#Медики#Пенсия#Госслужащие
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