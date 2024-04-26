Пора на отдых: тюменцам рассказали, как досрочно выйти на пенсию

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Пенсионный возраст повышается из-за увеличения продолжительности жизни людей. В каких случаях россияне могут выйти на пенсию досрочно — рассказывает newia.ru.
Уйти на пенсию на два года раньше могут те, у кого чистый трудовой стаж составляет 42 года для мужчин и 37 лет — для женщин. Нужно учитывать, что декретный отпуск, служба в армии и периоды нетрудоспособности не учитываются.
Если мужчина непрерывно работает с 18 лет, то на пенсию он выйдет в 61 год. Женщина в этом случае сможет выйти на пенсию в 56 лет.
Чем больше у женщины детей — тем раньше она выходит на пенсию. Мама с тремя детьми может уйти на отдых в 57 лет, но при этом должны быть учтены три момента:
Эти условности касаются и мам четырех детей, но они могут уйти на пенсию в 56 лет. А женщины, родившие пять и более детей, уходят на пенсию к 50 годам.
Они также имеют право на досрочный выход на пенсию, но оно предоставляется только одному из родителей. Условия на них распространяются те же, что и на многодетных мам, только отцы для выхода на пенсию в 55 лет должны отработать 20 лет.
Досрочная пенсия может передаваться от одного родителя к другому. Например, если мама из-за возраста переходит из досрочной в обычную страховую пенсию. Таким образом она освобождает свое место для папы.
В страховой стаж входят случаи ухода:
Она распространяется на женщин, родивших двух детей, отработавших в условиях Крайнего Севера 12 лет (или 17 лет в условиях, приближенных к Крайнему Северу) и имеющих 20 лет трудового стажа. Они могут выйти на пенсию в 50 лет.
Военные могут выйти на пенсию после 20 лет службы по контракту. Если отработанное время гораздо меньше — пенсия назначается в 45 лет. Стаж при этом должен быть не менее 25 лет, половина из которых должна приходиться именно на военную службу.
Медработники могут выйти на пенсию после 25 лет работы в ПГТ или сельской местности, либо после 30 лет работы в городе.
Отработав 25 лет, пожарные могут выйти на пенсию в 50 лет, спасатели — в 40 лет при наличии 15 лет стажа.
Сотрудники правоохранительных органов могут выйти на пенсию либо по достижению 45-летнего возраста, либо при наличии 25 лет стажа, из которых 12.5 должны приходиться именно на работу в органах.
У работников исправительных колоний 1 год идет за 1.5 или 2 в зависимости от расположения колонии. Женщины могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины — в 55. Сотрудникам ФСИН для выхода на пенсию нужно отработать 20 лет.
Госслужащие также могут выйти на пенсию досрочно, но это зависит от присвоенного чина.
Школьные педагоги, артисты театра, цирка и балета тоже могут выходить на пенсию досрочно, но только после 25 лет стажа.
Статус предпенсионера носят люди, которым осталось до пенсии меньше пяти лет. Информацию о своем статусе можно узнать на портале Госуслуг или в МФЦ.
Предпенсионеры могут рассчитывать на различные льготы. Например — бесплатный проезд, путевки, компенсацию стоимости лекарств и уменьшение налоговой базы. В некоторых регионах также предоставляются бесплатное протезирование зубов, скидки на взносы за капремонт и адресная помощь.
Ранее «Наш город» рассказал, кому из тюменцев полагаются бесплатные путевки в детские лагеря. Это право в любом случае придется подтвердить документами.