Раненому бойцу СВО из Тюмени отказывали в выплате миллиона рублей

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Житель Тюмени, получивший ранение при участии в СВО, обратился в прокуратуру Ленинского округа. Мужчина заявил, что не смог получить заслуженную единовременную выплату — миллион рублей.
В предоставлении меры поддержки ему отказали из-за того, что не был подтвержден факт его проживания в Тюменской области на дату начала участия в спецоперации, так как у него не было прописки. Однако, это удалось подтвердить в ходе проверки с помощью показаний свидетелей.
Прокуратура встала на сторону бойца и обратилась в суд, ее требования были удовлетворены. Вопрос получения выплаты на контроле прокуратуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области ветераны ВОВ получат выплаты к 9 мая. Они полагаются почти 40 тысячам участникам ВОВ и детям войны.