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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Раненого бойца СВО из Тюмени хотели оставить без выплаты

Раненому бойцу СВО из Тюмени отказывали в выплате миллиона рублей

26 апреля 2024, 07:54
Фото: 1MI

Раненого бойца СВО из Тюмени хотели оставить без выплаты

Мужчина едва не остался без выплаты из-за того, что у него отсутствовала прописка. Получить заслуженный миллион он смог только через суд.

Житель Тюмени, получивший ранение при участии в СВО, обратился в прокуратуру Ленинского округа. Мужчина заявил, что не смог получить заслуженную единовременную выплату — миллион рублей.

В предоставлении меры поддержки ему отказали из-за того, что не был подтвержден факт его проживания в Тюменской области на дату начала участия в спецоперации, так как у него не было прописки. Однако, это удалось подтвердить в ходе проверки с помощью показаний свидетелей.

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Прокуратура встала на сторону бойца и обратилась в суд, ее требования были удовлетворены. Вопрос получения выплаты на контроле прокуратуры.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области ветераны ВОВ получат выплаты к 9 мая. Они полагаются почти 40 тысячам участникам ВОВ и детям войны.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Единовременные выплаты#Выплаты#СВО#Участники СВО
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