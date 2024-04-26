Раненому бойцу СВО из Тюмени отказывали в выплате миллиона рублей

В предоставлении меры поддержки ему отказали из-за того, что не был подтвержден факт его проживания в Тюменской области на дату начала участия в спецоперации, так как у него не было прописки. Однако, это удалось подтвердить в ходе проверки с помощью показаний свидетелей.