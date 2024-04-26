Большая вода вплотную подступила к трассе Тюмень — Омск

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Вода вплотную подошла к насыпям вдоль трассы Тюмень — Омск. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.
«Теперь самое главное — патрулирование. По предварительным расчетам, высокий уровень воды будет держаться на неделю дольше», — добавил глава региона.
У села Абатское уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум в 960 сантиметров, достигнув к 12:00 26 апреля отметки в 1180 сантиметров. По прогнозу Росгидромета, в ближайшие сутки вода поднимется еще на 40 сантиметров.
Ранее «Наш город» сообщал, что деревня Кареглазова Абатского района уходит под воду из-за прорыва дамбы. Местных жителей экстренно эвакуируют.