Большая вода вплотную подступила к трассе Тюмень — Омск

У села Абатское уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум в 960 сантиметров, достигнув к 12:00 26 апреля отметки в 1180 сантиметров. По прогнозу Росгидромета, в ближайшие сутки вода поднимется еще на 40 сантиметров.