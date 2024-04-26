nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Вода из реки Ишим подступила к трассе Тюмень — Омск

Большая вода вплотную подступила к трассе Тюмень — Омск

26 апреля 2024, 07:34
Фото: nashgorod.ru

Вода из реки Ишим подступила к трассе Тюмень — Омск

Возле села Абатское вода в реке Ишим поднялась до 1180 сантиметров. Ожидается, что в ближайшие сутки уровень воды прибавит еще 40 сантиметров.

Вода вплотную подошла к насыпям вдоль трассы Тюмень — Омск. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

«Теперь самое главное — патрулирование. По предварительным расчетам, высокий уровень воды будет держаться на неделю дольше», — добавил глава региона.
«Мы не готовы»: большая вода подобралась к деревням Ялуторовского района
Узнать подробнее

У села Абатское уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум в 960 сантиметров, достигнув к 12:00 26 апреля отметки в 1180 сантиметров. По прогнозу Росгидромета, в ближайшие сутки вода поднимется еще на 40 сантиметров.

Ранее «Наш город» сообщал, что деревня Кареглазова Абатского района уходит под воду из-за прорыва дамбы. Местных жителей экстренно эвакуируют.

Читайте также:
В пасхальную ночь в Тюмени организуют бесплатные маршруты. СХЕМЫЗа тюменскими СНТ, которым угрожают лесные пожары, будут наблюдать с дроновНовый надземный переход хотят построить в центре Тюмени
#Любовь Селезнева#Общество#Касается каждого#Тюменская область#Трасса#Трасса Тюмень - Омск#Александр Моор#Потоп#Абатский район#Паводок#Моор#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Катастрофа: из-за прорыва дамбы в Абатском районе начало топить деревню. ВИДЕО
Сегодня, 06:17
«Мы не готовы»: большая вода подобралась к деревням Ялуторовского района
Сегодня, 04:15
Ситуация напряженная: уровень воды в тюменских реках продолжает подниматься
Сегодня, 02:15
«Hello из Британии»: в школе в Тюмени нашли нелегалов из недружественных стран
Вчера, 07:57
Комарову в отставку, Кухарука — в губернаторы? Политэлиты пророчат уход хозяйки Югры
Сегодня, 08:28
Испытание для всех: график магнитных бурь на май 2024
Сегодня, 01:00
"