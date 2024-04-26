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Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

В центре Тюмени появился новый надземный переход

Новый надземный переход хотят построить в центре Тюмени

26 апреля 2024, 04:45
Фото: 1MI

В центре Тюмени появился новый надземный переход

Он будет расположен в районе пересечения Мельникайте с Харьковской. Проектная документация уже одобрена Госэкспертизой.

В пресс-службе городской администрации рассказали РБК Тюмень, что надземный переход будет выполнен в форме замкнутого многоугольника, вписанного в окружность. Его длина составит 176 метров, ширина — 3.97 метра, а пропускная способность — 6 тысяч человек в час.

Строительство будет проходить в 2028–2030 годах, перекрытие улиц Мельникайте и Харьковской для этого не потребуется. На строительство перехода планируют потратить 610.9 миллиона рублей. Точные сроки проведения работ будут определены исходя из условий финансирования.

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Ранее «Наш город» сообщал, что аэропорт Рощино нашел подрядчика для проектирования бомбоубежища. Работы обойдутся тюменской воздушной гавани на 7.3 миллиона дешевле, чем ожидалось.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Пешеходный переход#Финансирование#Надземный пешеходный переход
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