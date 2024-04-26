Новый надземный переход хотят построить в центре Тюмени

В пресс-службе городской администрации рассказали РБК Тюмень, что надземный переход будет выполнен в форме замкнутого многоугольника, вписанного в окружность. Его длина составит 176 метров, ширина — 3.97 метра, а пропускная способность — 6 тысяч человек в час.