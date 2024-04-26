Новый надземный переход хотят построить в центре Тюмени

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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В пресс-службе городской администрации рассказали РБК Тюмень, что надземный переход будет выполнен в форме замкнутого многоугольника, вписанного в окружность. Его длина составит 176 метров, ширина — 3.97 метра, а пропускная способность — 6 тысяч человек в час.
Строительство будет проходить в 2028–2030 годах, перекрытие улиц Мельникайте и Харьковской для этого не потребуется. На строительство перехода планируют потратить 610.9 миллиона рублей. Точные сроки проведения работ будут определены исходя из условий финансирования.
Ранее «Наш город» сообщал, что аэропорт Рощино нашел подрядчика для проектирования бомбоубежища. Работы обойдутся тюменской воздушной гавани на 7.3 миллиона дешевле, чем ожидалось.