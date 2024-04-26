«Мы не готовы»: большая вода подобралась к деревням Ялуторовского района

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Вода из реки Тобол в Ялуторовском районе подобралась к трассе Тюмень — Омск в районе села Беркут. На видео видно, что ее края уже затоплены.
К большой воде готовятся в селе Памятное, расположенном на берегу Тобола. Местные жители оградили свои дома мешками с песком — на новую дамбу, возведенную в прошлом году, они не надеются.
«Перед этой дамбой была первая, но ее не переделали, а сдвинули и „заляпали“ глиной. Дождь пойдет — все смоет, мой участок тоже смоет. Если вода еще на пять метров поднимется — старая дамба выдержит, новая — нет, она разрушится, ее не укрепили. Можно сказать, что к паводку мы не готовы», — рассказал «Нашему городу» житель села.
Ранее «Наш город» сообщал, что уровень воды в реке Ишим пойдет на спад в начале мая. Ниже критической отметки он опустится только к середине месяца.