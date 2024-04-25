В Тюмени 9-летняя девочка сбила своего отца, сев за руль иномарки

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Инцидент произошел в районе СНТ «Геолог» на Усадебной, 94. По предварительным данным, девочка перепутала педаль тормоза и газа. Автомобиль сначала сбил отца школьницы, а затем въехал в забор и кусты.
Пострадавший отец получил перелом ноги. Инспекторы составляют на него административный материал за то, что он передал управлением машиной несовершеннолетнему ребенку.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе под Тюменью в ДТП попал пассажирский автобус.