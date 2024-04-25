В Тюмени 9-летняя девочка сбила своего отца, сев за руль иномарки

9-летняя девочка сегодня сбила на автомобиле «Черри» своего отца, который сам усадил ребенка за руль, доверив дочери выехать на автомобиле из гаража. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

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