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В Тюмени 9-летняя девочка сбила своего отца, сев за руль иномарки

В Тюмени 9-летняя девочка сбила своего отца, сев за руль иномарки

25 апреля 2024, 11:06
Фото: ГИБДД по Тюменской област
9-летняя девочка сегодня сбила на автомобиле «Черри» своего отца, который сам усадил ребенка за руль, доверив дочери выехать на автомобиле из гаража. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
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Дети

Инцидент произошел в районе СНТ «Геолог» на Усадебной, 94. По предварительным данным, девочка перепутала педаль тормоза и газа. Автомобиль сначала сбил отца школьницы, а затем въехал в забор и кусты.

Пострадавший отец получил перелом ноги. Инспекторы составляют на него административный материал за то, что он передал управлением машиной несовершеннолетнему ребенку.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе под Тюменью в ДТП попал пассажирский автобус.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Дети#ДТП
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