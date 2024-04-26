nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:47

Published Сегодня, 02:47

Modified Сегодня, 02:49

Updated Сегодня, 02:49

Уровень воды в тюменской реке Ишим пойдет на спад на следующих выходных

Осталось переждать: уровень воды в реке Ишим пойдет на спад на следующих выходных

26 апреля 2024, 02:47
Фото: Изображение Midjourney

Уровень воды в тюменской реке Ишим пойдет на спад на следующих выходных

Ожидается, что вода может подняться до отметки в 1055 сантиметров. Интенсивный рост будет продолжаться на протяжении недели.

В реке Ишим у города Ишим ожидается повторный подъем уровня воды. Рост уровня продолжится до 3 мая, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным гидропоста у Петропавловска в Казахстане, за последние сутки интенсивность роста уровня воды в реке Ишим увеличилась. В связи с этим, прогнозируется, что вода у города Ишим может подняться до 1035-1055 сантиметров.

Дамба в Абатском районе дала течь. ВИДЕО
Узнать подробнее

Спад уровня воды начнется с 4 мая. Ниже отметки «опасное явление» он снизится в период с 12 по 15 мая.

Ранее «Наш город» писал, что после Абатского района паводок доберется до Викуловского. Там продолжается подготовка к большой воде.

Читайте также:
Ситуация напряженная: уровень воды в тюменских реках продолжает подниматьсяОдин из пострадавших в ДТП со скорой под Тюменью находится в реанимацииВ Тюмени ребенку-астматику не хотели выдавать лекарства
#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Казахстан#Прогнозы#Ишимский район#Паводок#Паводок в Ишиме#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Какие районы еще затопит? 20 населенных пунктов в Тюменской области ушли под воду
Вчера, 06:02
Дамба в Абатском районе дала течь. ВИДЕО
Вчера, 02:38
«Хватит на все»: тюменцам рассказали, как правильно рассчитывать семейный бюджет
Вчера, 09:34
«Hello из Британии»: в школе в Тюмени нашли нелегалов из недружественных стран
Вчера, 07:57
Для тюменских чиновников закупят экзотические фрукты и тигровые креветки
Вчера, 10:13
Когда отдыхаем? График выходных на майские праздники в 2024 году
Вчера, 07:00
"