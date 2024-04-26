Осталось переждать: уровень воды в реке Ишим пойдет на спад на следующих выходных

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В реке Ишим у города Ишим ожидается повторный подъем уровня воды. Рост уровня продолжится до 3 мая, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным гидропоста у Петропавловска в Казахстане, за последние сутки интенсивность роста уровня воды в реке Ишим увеличилась. В связи с этим, прогнозируется, что вода у города Ишим может подняться до 1035-1055 сантиметров.
Спад уровня воды начнется с 4 мая. Ниже отметки «опасное явление» он снизится в период с 12 по 15 мая.
Ранее «Наш город» писал, что после Абатского района паводок доберется до Викуловского. Там продолжается подготовка к большой воде.