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Один из пострадавших в ДТП со скорой под Тюменью находится в реанимации

Один из пострадавших в ДТП со скорой под Тюменью находится в реанимации

25 апреля 2024, 15:54
Фото: 1MI
На трассе Екатеринбург — Тюмень сегодня «Камаз» въехал в машину скорой помощи. Водитель большегруза был пьян. От столкновения машина скорой помощи перевернулась.
Сюжет
ДТП

В аварии пострадали пять человек — трое медиков, 77-летний пациент и водитель машины скорой помощи.

«Нашему городу» в Департаменте здравоохранения по Тюменской области сообщили, что один из пострадавший в аварии находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

«Вызов поступил 25 апреля 16:28, прибытие бригады скорой — 16:39. После осмотра и оказания помощи двое пациентов отказались ехать в больницу, троих доставили в приемное отделение ОКБ 2. Один пациент госпитализирован в отделение реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние: тяжелое», — рассказали в Депздраве.

Два других пациента направлены на амбулаторное лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее «Наш город» писал о подробностях жуткого ДТП.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Тюмень#Реанимация#ДТП#Жертвы ДТП#Скорая помощь
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