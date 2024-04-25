Один из пострадавших в ДТП со скорой под Тюменью находится в реанимации

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В аварии пострадали пять человек — трое медиков, 77-летний пациент и водитель машины скорой помощи.
«Нашему городу» в Департаменте здравоохранения по Тюменской области сообщили, что один из пострадавший в аварии находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.
«Вызов поступил 25 апреля 16:28, прибытие бригады скорой — 16:39. После осмотра и оказания помощи двое пациентов отказались ехать в больницу, троих доставили в приемное отделение ОКБ 2. Один пациент госпитализирован в отделение реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние: тяжелое», — рассказали в Депздраве.
Два других пациента направлены на амбулаторное лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
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