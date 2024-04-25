Один из пострадавших в ДТП со скорой под Тюменью находится в реанимации

«Вызов поступил 25 апреля 16:28, прибытие бригады скорой — 16:39. После осмотра и оказания помощи двое пациентов отказались ехать в больницу, троих доставили в приемное отделение ОКБ 2. Один пациент госпитализирован в отделение реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние: тяжелое», — рассказали в Депздраве.