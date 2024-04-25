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На трассе Тюмень — Омск прорвало дамбу

Дамба в Абатском районе дала течь. ВИДЕО

25 апреля 2024, 02:38
Фото: 1MI

На трассе Тюмень — Омск прорвало дамбу

Прорыв обнаружили на дамбе, проходящей по трассе Тюмень — Омск. В районе дамбы организовали реверсивное движение.

В Абатском районе на дамбе, проходящей вдоль трассы Тюмень — Омск, была обнаружена течь. Ее заметили сотрудники МЧС и дорожной службы в ходе патрулирования.

На место прибыли спасатели. Они засыпали и укрепили участок за несколько часов. На данный момент течь устранена, трасса открыта для проезда. В районе дамбы организовано реверсивное движение.

Видео: МЧС России

В ночь с 21 на 22 апреля течь устраняли на дамбе в Ишиме. Ее обнаружили между пешеходным и автомобильным мостами.

Ранее «Наш город» писал, что жителям деревни Налимова не дают покинуть свои дома. Населенный пункт охраняют сотрудники МЧС и ГИБДД.

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