Дамба в Абатском районе дала течь. ВИДЕО

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
Modified Сегодня, 02:40
Updated Сегодня, 02:40
В Абатском районе на дамбе, проходящей вдоль трассы Тюмень — Омск, была обнаружена течь. Ее заметили сотрудники МЧС и дорожной службы в ходе патрулирования.
На место прибыли спасатели. Они засыпали и укрепили участок за несколько часов. На данный момент течь устранена, трасса открыта для проезда. В районе дамбы организовано реверсивное движение.
В ночь с 21 на 22 апреля течь устраняли на дамбе в Ишиме. Ее обнаружили между пешеходным и автомобильным мостами.
Ранее «Наш город» писал, что жителям деревни Налимова не дают покинуть свои дома. Населенный пункт охраняют сотрудники МЧС и ГИБДД.