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Александр Моор заявил, что после Абатского района паводок придет в Викуловский

Александр Моор заявил, что после Абатского района паводок придет в Викуловский

25 апреля 2024, 12:40
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области посетил Викуловский район. Он проконтролировал, какие работы по предотвращению паводка были проведены в зоне вероятного затопления.

В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что в селе Викулова уложили 60 см грунта, чтобы был запас, а насыпь укрепляют пленкой. Протяженность защитных сооружений составляет 3200 метров.

На подмогу жителям села прибыли специалисты противопожарной службы. Опытом с коллегами делится глава второго отряда Валерий Мучипов, который участвовал в защите Ишимского района от затопления.

Из Сорокинского района на помощь прибыли еще 100 человек. Работы должны быть завершены уже завтра, так как большая вода придет в Викулово через три дня.

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