Александр Моор заявил, что после Абатского района паводок придет в Викуловский

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что в селе Викулова уложили 60 см грунта, чтобы был запас, а насыпь укрепляют пленкой. Протяженность защитных сооружений составляет 3200 метров.
На подмогу жителям села прибыли специалисты противопожарной службы. Опытом с коллегами делится глава второго отряда Валерий Мучипов, который участвовал в защите Ишимского района от затопления.
Из Сорокинского района на помощь прибыли еще 100 человек. Работы должны быть завершены уже завтра, так как большая вода придет в Викулово через три дня.